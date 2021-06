Miasto 15-minutowe - inkluzywna wizja przyszłości?

Jeszcze niedawno wyobrażenie o przyszłości miast skupiało się wokół zakorkowanych korytarzy powietrznych, gdzie między budynkami przemykają samochody latające pomiędzy wysokościowcami. Miasta wypełnione sztuczną inteligencją, ograniczające ludzki ruch do minimum, gdzie ruchome chodniki dowożą ludzi do pracy. Tymczasem rozwój miast w trzeciej dekadzie XXI wieku kieruje się w inną stronę. Wracamy do niewielkich społeczności lokalnych, gdzie najważniejsze potrzeby życia codziennego można załatwić w ciągu 15-minutowego spaceru.

Obecną organizację przestrzenną naszych miast zawdzięczamy w dużej mierze wizji podziału miast na ich funkcje, gdzie w oddzielnej części miasta zaplanowane zostały zakłady produkcyjne, w innej przestrzenie rekreacyjne i zielone. Lokowane w podmiejskich dzielnicach centra handlowe powodowały grupowe wycieczki na zakupy znacznej części mieszkańców miast w sobotę i niedzielę, a w tygodniu masowe kursy do i z pracy dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy ludzi. Taki rozkład urbanistyczny wymaga od mieszkańców miast nie tylko korzystania z coraz mocniej krytykowanych przez ekologów samochodów, ale również pochłania czas i pieniądze. Efektem tego jest również coraz bardziej skażone powietrze, mocno rzutujące na komfort życia wielkich metropolii. Obecnie promowany trend stawia na całkowitą zmianę myślenia i organizacji miejskich przestrzeni. Postuluje się taką rozproszoną organizację miast, aby każdy ich mieszkaniec mógł bez potrzeby długich wyjazdów odwiedzić przychodnię, sklep czy dotrzeć do pracy w czasie kilkunastominutowego spaceru. Tworzone są multifunkcjonalne dzielnice, w których mieszają się funkcje kulturalne, edukacyjne i zdrowotne, a w każdej dzielnicy pojawiają się parki, skwery i lokalne centra sąsiedzkiej integracji. Pomimo życia w wielkich miastach pojawia się atmosfera małomiasteczkowych społeczności, w których również społeczne więzi o wiele mocniej się rozwijają.

- W praktyce realizacja koncepcji miast 15-minutowych oznacza wykreowanie szeregu obszarów - swoistych "miast w mieście", w obrębie których zaspokoić można większość codziennych potrzeb żyjących w nich społeczności - mówi prof. dr hab. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. - Kluczową rolę w realizacji tej koncepcji odgrywa wprowadzenie wielofunkcyjnego charakteru struktur miejskich, a także odejście od idei kształtowania monofunkcyjnych założeń dużej skali - w tym np. wielkich parków handlowych, dzielnic wyłącznie biznesowych czy wyłącznie mieszkaniowych. Jednocześnie idea ta wiąże się z większym niż obecnie udziałem tzw. miejskiego stylu życia, a więc traktowania przestrzeni ulicy jako areny życia społeczności lokalnej. Działanie takie skutkuje m.in. renesansem tzw. parterów usługowych w kwartałach zabudowy, ale także i w kształtowaniu zabudowy w sposób znacznie bardziej zwarty niż miało to miejsce w czasach np. modernizmu – dodaje prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska.

Należy przy tym zauważyć, że takie miasta nie należą wyłącznie do pieśni przyszłości i nie są tworem czysto teoretycznych koncepcji. Miasta wpisujące się w 15-minutową ideę już powstają i najczęściej jako ich przykład urbaniści wymieniają Aspern Seestadt w Wiedniu i Rive Gauche w Paryżu. Najczęściej łączy się to z możliwością rewitalizacji znacznych obszarów poprzemysłowych kwartałów, które dla deweloperów stanowią istną carte blanche. Ciekawym przykładem jest gdańskie osiedle Garnizon, gdzie w byłej jednostce wojskowej powstało osiedle mieszkalne z licznymi budynkami biurowymi, restauracjami, terenami rekreacyjnymi i rozległym placem zabaw, który przyciąga dzieci z wielu okolicznych osiedli..