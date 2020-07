Miasto przyszłości to fuzja funkcji, ludzi i pokoleń

Choć urbanistyka kojarzy się jedynie z budynkami i przestrzeniami między nimi, to tak naprawdę koncentruje się na człowieku, który szuka równowagi i wygody. Znajduje ją w architekturze będącej fuzją funkcji, ludzi i pokoleń. Same budynki jednak nie stworzą przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Łódzka Fuzja pokazuje jak już dzisiaj budować, by spełniać tę rolę nawet za kilkadziesiąt lat.

REKLAMA

Jak będziemy funkcjonować, jeśli współczesna urbanistyka oznacza zwrócenie się w kierunku lokalności i budowanie społeczności tu i teraz? Czy przyszłość miast należy do piętnastominutowych dzielnic? Odpowiedzi na te między innymi pytania szukają zaproszeni przez Echo Investment eksperci w ramach autorskiego cyklu debat „Rozmowy międzymiastowe”. Podczas spotkań architekci, osobowości świata biznesu oraz publicyści zastanawiają się jak osiągnąć jeszcze lepszą jakość przestrzeni w miastach, która łączy, a nie dzieli.

Czy w miastach jest za ciasno?

Według danych OZN, do 2050 r. 70-75 proc. ludzi będzie żyło w miastach. Już dziś mieszka w nich ponad połowa ludzi na świecie, za 30 lat będzie ich 6 miliardów. W związku ze zmieniającym się sposobem funkcjonowania w miastach, zmienia się także podejście do projektowania przestrzeni. Na poprawę jakości życia w metropoliach mają wpływ już nie tylko kwestie związane z urbanistyką i architekturą, ale także szybko rozwijające się nowe technologie, wspierające ekologię i zrównoważony rozwój.

– Jednocześnie miasta zajmują zaledwie 3 proc. powierzchni lądu, zatem są mocno skoncentrowane. Poza tym silnie energochłonne – pochłaniają 60-80 proc. energii światowej, którą wytwarzamy z paliw kopalnych, co stanowi poważny problem polityki klimatycznej ONZ – wylicza Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, prezes Rady UN Global Compact Network Poland.

Życie ucieka do miast

Ekspert podkreśla, że szczególnie w tym kontekście debata z sektorem prywatnym jest bardzo ciekawa.

– Staramy się wspólnie znaleźć rozwiązania, które mogą nam obniżyć energochłonność miast. Jednocześnie dane mówią, że w 2100 r. liczba ludzi na ziemi wyniesie nie mniej niż 11 miliardów. Najprawdopodobniej będzie to 13 miliardów, chyba że coś nieprzewidywalnego jak pandemia, czy inne skutki kryzysu klimatycznego zmniejszą ten przyrost – prognozuje Kamil Wyszkowski.

Przypomina, że najbardziej zurbanizowanym kontynentem na świecie jest Europa, w której wskaźnik zurbanizowania wynosi 70 proc. i wciąż dynamicznie rośnie. W państwach wysoko rozwiniętych ludzie mieszkają w miastach, w tych o niższym poziomie rozwoju duża część ludności żyje na terenach wiejskich ze względu na łatwiejszy dostęp do żywności.

– Jednak najważniejszym elementem dyskusji o politykach miejskich są materiały, z których miasta zostały zbudowane, a więc: cement, beton, stal i szkło. Wszystkie są silnie energochłonne na etapie wytworzenia. To poważny problem, z którym musimy sobie poradzić. Nawet jeśli zaprojektujemy zeroemisyjny budynek, to on nie do końca jest neutralny klimatycznie, jeżeli spojrzymy na jego budulec. Do wytworzenia cementu potrzebna jest temperatura nie niższa niż 1,5 tys. stopni Celsjusza. Uzyskuje się ją w cementowni za pomocą paliw kopalnych. To są główne globalne wyzwania jeśli chodzi o budynki – tłumaczy Kamil Wyszkowski.