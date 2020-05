Miasto w czasach zarazy

Wąskie uliczki, ciasna zabudowa, setki ludzi stłoczonych na niewielkiej powierzchni. Blokowiska, metro, windy, biurowe open space’y. - W erze pandemii miasto może nie być przyjaznym miejscem do życia - zauważa Mirosław Nizio, właściciel pracowni Nizio Design International.

- Przestrzenie współczesnych miast będzie nam stosunkowo trudno zmienić, ale wygląda na to, że będziemy musieli się z tym zmierzyć. W zagranicznych mediach czytamy głosy wielu ekspertów, porównujące wpływ poprzednich epidemii, które przez ostatnie 150 lat pojawiły się na świecie, na wygląd i projektowanie miast. XIX-wieczne zarazy doprowadziły do wytworzenia w nich nowych rozwiązań. Miejskie struktury i sami mieszkańcy na tym wiele zyskali. Nie dość wspomnieć, że m.in. rozrzedzono zabudowę, upowszechniano dostęp do czystej pitnej wody, wprowadzano coraz to bardziej zaawansowane systemy zarządzenia ściekami i nieczystościami. Efektem wybuchu epidemii cholery czy żółtej febry było np. powstawanie publicznych parków, takich jak nowojorski Central Park, gdzie można było odpoczywać z zachowaniem niezbędnych odległości - opowiada Mirosław Nizio, właściciel pracowni Nizio Design International.

Ale wydarzenia ostatnich miesięcy dowiodły, że miasto wciąż nie jest dla człowieka idealnym domem i nie sprzyja praktykowaniu społecznego dystansowania. Eksperci zwracają uwagę, że w obliczu zagrożenia wirusem, kryzysu społecznego, zdrowotnego, ekonomicznego, w projektowanie nowych rozwiązań dla miast muszą być zaangażowani nie tylko planiści, architekci i inżynierowie, ale także specjaliści od zdrowia publicznego.

- Głównym celem dla projektantów miast jest takie przemodelowanie miejskiej infrastruktury, by skupić się na sprawnym funkcjonowaniu lokalnych społeczności, które zapewnią mieszkańcom dostęp do podstawowych usług i produktów. Kluczem ma być nie tylko styl życia, nastawiony na pełniejsze funkcjonowanie człowieka w ramach lokalnej społeczności, ale też rozwiązania, które pomogą poprawić komunikację – zarówno tę zorganizowaną, jak i prywatną, samochodową czy rowerową. Dzięki temu mieszkańcy załatwią najpilniejsze potrzeby w bezpośrednim sąsiedztwie domów, będą mogli szybciej się przemieszczać, ograniczeniu ulegnie też emisja spalin i hałasu – zyskamy czas i czystsze powietrze. Władze Paryża czy Barcelony już dziś podejmują kroki, by uczynić metropolie bardziej przyjaznymi mieszkańcom. Coraz wyraźniej do głosu dochodzi idea „15-minutowego miasta”, w którym wszystko, co niezbędne do codziennego funkcjonowania ma się znajdować w dystansie 15 minut od domu/pracy. Z zainteresowaniem czekamy na moment, kiedy propozycje tego rodzaju działań będą wdrażane i będziemy mieli okazję przekonać się, jak ta idea działa w praktyce - uważa Mirosław Nizio.