Michał Wiśniewski i Krzysztof Rutkowski. Gwiazdy na wbiciu łopaty pod budowę Golden Tower w Łodzi

Przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi powstaje 72-metrowy wieżowiec Golden Tower, za którego budową stoi dwójka inwestorów - Piotr Misztal i Andrzej Jankowski. W piątek 22 kwietnia odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę, na którym nie zabrakło znanych twarzy.

Ma to być najbardziej luksusowy apartamentowiec w mieście, a zarazem – co jest ambicją inwestorów – jego nowa wizytówka. Piotr Misztal, który nieruchomość przy „Centralu II” kupił od miasta w 2018 r., miał wobec niej różne, niekiedy śmiałe, plany.

Kontrowersje wzbudził zwłaszcza pomysł wzniesienia tam 110-metrowego wysokościowca w formie drapacza chmur rodem z Dubaju. Dopiero ,gdy okazało się to niemożliwe, przedstawił kompromisowy projekt bazujący na zapisach specustawy mieszkaniowej, tzw. lex developer, która dopuszcza budowę mieszkań niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. Budynek Golden Tower zyskał aprobatę służb konserwatorskich, a zgodę na jego budowę wyraziła też Rada Miejskiej w Łodzi.

– Dla nas ten budynek to nie jest wielki biznes. Ten robimy gdzie indziej. Tym budynkiem chcemy pokazać się w mieście i zostawić coś po sobie – powiedział Piotr Misztal na uroczystości inauguracji budowy.

Apartamentowiec u zbiegu ul. Piotrkowskiej z al. Piłsudskiego będzie miał 20-23 kondygnacje. Na parterze powstaną lokale gastronomiczne, strefa wejściowa oraz wjazd na parking, który zajmie kilka pięter. Od piątej kondygnacji w górę w wieżowcu będą luksusowe apartamenty, przy czym na VI i VII piętrze lokatorzy będą mieć do dyspozycji basen i strefę relaksu. Budynek ma zapewniać wygody 5-gwiazdkowego hotelu i najnowsze rozwiązania smart home. Cena metra kwadratowego lokum w gmachu ma wynosić co najmniej 30 tys. zł, ale zainteresowanych ponoć nie brak. Oprócz obu inwestorów ma tam zamieszkać np. Krzysztof Rutkowski, a Piotr Misztal przyznaje, że namawia też Michała Wiśniewskiego. Zainteresowana ma być także Dorota „Doda” Rabczewska.

Pierwszym etapem realizacji Golden Tower będą prace przygotowawcze. Konieczne jest przeniesienie poza obręb działki wszystkich biegnących pod ziemią sieci (c.o., wod.-kan. i in.), co może potrwać do końca br. Budowa wieżowca rozpocznie się prawdopodobnie na początku 2023 r. i potrwa minimum 12 miesięcy.