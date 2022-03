Mieszkalno-usługowy obiekt w miejscu dawnej fabryki chleba. To projekt Roark Studio

Inwestycja mieszkalno-usługowa spod kreski Roark Studio Chlebova Apartamenty, powstała w miejscu dawnej fabryki chleba – Germania Brotfabrik. Ideą projektu było wytworzenie wyjątkowego, żyjącego miejsca na mapie Gdańska i rewitalizacja tej części miasta.

Zlokalizowany nad rzeką Motławą obiekt miał stać się swoistą „miejską kotwicą”, która będzie przyciągać ruch pieszy i stanie się tłem dla różnorodnej miejskiej aktywności.

Za projekt odpowiada Roark Studio, które wygrało zorganizowany z tej okazji konkurs architektoniczny.

Zamierzeniem inwestora – firmy NDI Development było zbudowanie obiektu mieszkaniowego przeznaczonego zarówno dla turystów jak i dla osób pragnących zamieszkać w bliskim sąsiedztwie centrum Gdańska. Dodatkowo większość powierzchni parteru przeznaczono na usługi z dwukondygnacyjną restauracją od strony rzeki. Projekt jest wynikiem wygranego przez pracownię Roark Studio konkursu architektonicznego.

Projekt konkursowy Roark Studio został wybrany ze względu na niebanalne rozwiązania architektoniczne, nawiązanie do historii oraz najbardziej właściwe odniesienie do założonego programu funkcjonalnego inwestora. Oprócz architektury budynku zaproponowaliśmy utworzenie miejskiego placu wzdłuż południowej fasady obiektu. Funkcja i charakter tej przestrzeni miały być skierowane na rekreację i sport w różnorodnym wydaniu odpowiednim dla wszystkich grup wiekowych – komentuje Jakub Bladowski, prezes Roark Studio.

Dodatkową inspirację stanowiły historyczne artefakty zachowane z dawnego budynku fabryki chleba dzięki staranności architektów. I tak stalowe obejmy komina wykorzystane zostały jako żyrandol w holu wejściowym, znamionowane cegły posłużyły do wzbogacenia ścian części wspólnych zaś jeden z pierścieni mocowanych do ściany w celu uwiązania konia został przeniesiony na elewację nowego obiektu. Przywiązano do niego rzeźbę konia, który z jednej strony stanowi przypomnienie o dawnym budynku z drugiej zaś jest oryginalnym elementem miejskiego krajobrazu przyciągającym mieszkańców i turystów.

Wyjątkowa lokalizacja

Budynek Chlebova Apartamenty zlokalizowany jest na granicy nowej dzielnicy Gdańska – powstającego na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych Młodego Miasta. Działka znajduje się nad rzeką Motławą na trasie pieszej pomiędzy Starym Miastem a terenami dawnej Stoczni Gdańsk. W najbliższym otoczeniu znajduje się również Muzeum II Wojny Światowej – obiekt będący celem dla wielu turystów. Planowany plac miejski – obecnie realizowany staraniami innego inwestora – stanowić ma najciekawszy przystanek na trasie ze Starego do Młodego Gdańska. Zagospodarowanie terenu choć pomyślane jako eleganckie ma dość nieformalny wyraz, bogaty w siedziska i zieleń.