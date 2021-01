Mieszkańcy Gdańska mają nową zieloną przestrzeń. W Olivia Business Centre powstał ogród kieszonkowy

Olivia Business Centre ukończyło właśnie prace nad stworzeniem kolejnego terenu zielonego na swoich ogólnodostępnych przestrzeniach. Tym razem jest to nowy ogród kieszonkowy.

Zieleń w przestrzeni miejskiej to ostatnio gorący temat. Inwestorzy najczęściej traktują zieleń jak barierę w procesach realizacji inwestycji, tocząc wielomiesięczne spory z urzędnikami i konserwatorami zabytków o możliwość wycinki drzewostanu. Tymczasem znawcom tematu ciężko jest przecenić rolę terenów zielonych w utrzymaniu i rozwoju dobrostanu człowieka.

Koncepcja parku kieszonkowego zakłada tworzenie niewielkich zieleńców pomiędzy działkami zabudowanymi, stanowiących enklawę zieleni w mniej lub bardziej zwartej zabudowie miejskiej, wśród najbardziej nawet zurbanizowanych rejonów miasta. Najkrócej można go określić jako wprowadzanie zieleni w nawet najgęściej zabudowane tereny. Pojęcie to pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z pierwszych parków kieszonkowych jest Paley Park, założony w Nowym Jorku w roku 1967. W Polsce trend tworzenia parków kieszonkowych stał się popularny dopiero w drugiej dekadzie XXI w. Jako ciekawostkę można dodać, że parki kieszonkowe zakładane były w Gdyni tuż po II Wojnie światowej, ale wtedy nie posługiwano się jeszcze tą nazwą.

– Odczytywanie i tworzenie relacji pomiędzy naturą i miastem stanowi proces projektowy podlegający ciągłej zmianie – mówi Maura Zaworska, autorka projektu ogrodu kieszonkowego w Olivii Business Centre. – Relacja ta, wciąż jest dla mnie inspiracją przy kreowaniu nowych przestrzeni wypełnionych zielenią. Człowiek przez wieki swą przyrodniczą część istoty traktował jako coś zewnętrznego, co trzeba opanować i zdyscyplinować. Zmiana myślenia o samym sobie i postrzeganie siebie jako istoty, która jest częścią przyrody i której naturą jest tworzenie kultury, doprowadziło w ostatnim czasie do rekonceptualizacji relacji pomiędzy naturą i miastem, a w konsekwencji do powstania nurtu projektowego polegającego na „odtwarzaniu krajobrazów”. Potraktowanie przyrody i wymagań inwestora, jako elementów dopełniających się i powiązanych ze sobą w sposób nieprzypadkowy wytyczyło ideę projektu zbliżoną do idei parków kieszonkowych – dodaje.

Nowy ogród kieszonkowy wypełnia łącznie 50 gatunków roślin i obejmuje teren pomiędzy Olivią Star, a budynkiem Prime B. Celem, jaki przyświecał inwestorowi było stworzenie przyjaznej przestrzeni zielonej, która aktywnie oddziałuje na ludzi. Maura Zaworska, tworząc tę przestrzeń, przyjęła sobie za cel pobudzanie wszystkich zmysłów człowieka. – Zmysłowy ogród uaktywnia zmysł wzroku poprzez wprowadzone kolory, dotyku, dzięki roślinności o różnych fakturach liści (igieł), zapachu, jeśli zaprojektowane są rośliny, które wydzielają intensywny aromat (hiacynty i zioła), słuchu, dzięki szumiącym na wietrze trawom, i ptakom, które być może przylecą, a także smaku, gdyż jako ciekawostkę dodam że świdośliwa, która rośnie w OBC ma jadalne, wyjątkowo smaczne owoce. Wszystkie wymienione zabiegi zastosowałam w ogrodach OBC licząc na zaspokojenie potrzeb pracowników i odwiedzających gości – podkreśla Maura Zaworska.