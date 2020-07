Mieszkańcy i turyści zmienią przestrzeń przed Muzeum Miasta Gdyni

Zieleń, ekologia, przestrzeń przyjazna mieszkańcom, a do tego rośliny przyjazne dla pszczół. Muzeum Miasta Gdyni postanowiło zmienić przestrzeń przed wejściem do obiektu z udziałem mieszkańców i turystów.

REKLAMA

„Ogródki muzealne" to akcja mająca na celu zachęcenie mieszkańców do wspólnego kształtowania przyjaznej przestrzeni miejskiej i wzmocnienia świadomości w kontekście ekologii.

W specjalnie przygotowanych boksach powstały wydzielone działeczki. Każdy z mieszkańców może przynieść swoje rośliny, choć muzealnicy szczególnie zachęcają do sadzenia miododajnych bylin.

Instrukcje na boksach, ogólnodostępne łopatki oraz konewki zachęcają do działania. Na terenie ogródków pojawiły się pierwsze rośliny, zarówno byliny jak i egzotyczny krzew. Wspólny udział w tworzeniu przestrzeni przed muzeum ma też znaczenie w kształtowaniu odpowiedzialności za nasze otoczenie, bo przecież rośliny, mimo tego iż rosną pod czujnym okiem pracowników muzeum, wymagają pielęgnacji oraz zadbania o nie.

Ideą jest stworzenie kolorowej, przyjaznej przestrzeni idealnej do spotkań towarzyskich. Wkrótce przed Muzeum Miasta Gdyni powstanie niewielka, atrakcyjna przestrzeń gastronomiczna i pro-społeczna. Muzeum Miasta, z racji swojego położenia, to częsty punkt spotkań, miejsce przy którym umawiają się mieszkańcy i przyjezdni.