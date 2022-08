Mieszkańcy Kielc mają zielony kącik, dzięki współpracy miasta z prywatną firmą

W ramach programu Zielony Mecenat Kielc, dzięki współpracy Miasta Kielce z firmą Polbruk, w mieście powstał „Zielony Kącik”, czyli przyjazna dla mieszkańców, zielona przestrzeń publiczna.

Zielony Kącik to to efekt współpracy firmy Polbruk z miastem Kielce w ramach programu Zielony Mecenat Kielc.

Funkcjonalne meble miejskie z elementów betonowych i aranżowana zieleń zostały zintegrowane w jeden obiekt.

„Zielony Kącik” to strefa wypoczynku dla osób oczekujących na przystankach autobusowych, zbudowana pomiędzy zejściami do tunelu przed Dworcem PKP w Kielcach. Strefę tworzy kompleks mebli miejskich zbudowanych z pustaków Neo i betonowych donic Tigela.

Zielony Kącik to to efekt współpracy firmy Polbruk z miastem Kielce w ramach programu Zielony Mecenat Kielc i przykład nowatorskiego projektu, w którym funkcjonalne meble miejskie z elementów betonowych i aranżowana zieleń zostały zintegrowane w jeden obiekt. W efekcie powstała strefa, w której można wygodnie usiąść i cieszyć się zielonym otoczeniem roślin.

Przestrzeń „Zielonego Kącika” jest przyjazna osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Została zaprojektowana w taki sposób, aby siedziska pełniły również rolę „stolika” na butelkę czy plecak. W projekcie zostały uwzględnione odpowiednie odstępy między modułami, aby osoby na wózkach mogły się swobodnie poruszać. Koncepcja projektowa Zielonego Kącika jest niezwykle uniwersalna, można go bowiem dowolnie rozbudowywać o kolejne moduły w zależności od potrzeb i dostępnej przestrzeni.

Warto przyjrzeć się idei Zielonych Kącików, bo to dostępny i szybki w realizacji sposób na chwilę odpoczynku i odrobinę cienia w miastach. Jest to nie tylko funkcjonalne, ale również atrakcyjne wizualnie rozwiązanie. Modułowość pozwala na kreację różnorodnych, oryginalnych i designerskich rozwiązań. Jest to sposób na wprowadzenie zieleni do miast i miejsc w miastach, gdzie trudno wygospodarować tereny zielone. Jak powszechnie wiadomo, brak roślinności w miastach to problem nadmiernego nagrzewania, upałów oraz podtopień podczas deszczy. Dlatego warto inwestować w woonerfy i zielone kąciki, takie jak w Kielcach, bo dzięki nim możemy minimalizować zjawiska niekorzystne dla nas i środowiska.