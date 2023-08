Mieszkańcy Krakowa czekali na to latami. W roku szkolnym 2023/2024 pojedzie tramwaj na Górkę Narodową

Tramwaj na Górkę Narodową w Krakowie jest wyczekiwany przez mieszkańców od lat. Teraz w końcu wyruszy. Już 28 sierpnia 2023 r. odbędzie się próbny przejazd, a kursy rozpoczną się wraz z rokiem szkolnym 2023/2024.

Tramwaj łączący najdalej wysuniętą na północ Krakowa Górkę Narodową jest przez mieszkańców tej części miasta wyczekiwany od wielu lat.

Próbny przejazd tramwaju zaplanowany został na 28 sierpnia, a regularne kursy mają rozpocząć się od poniedziałku 4 września.

Przez całą jesień będą również trwały nasadzenia: blisko 3,5 tys. drzew oraz ponad 40 tys. krzewów, zarówno bezpośrednio w rejonie samej inwestycji, jak i przy ul. Węgrzeckiej, gdzie ma powstać Park Krakowian.

Zakończenie całej inwestycji i oddanie do użytku wszystkich jej elementów planowane jest na przełom listopada i grudnia.

Pod koniec lipca, po trzech latach od rozpoczęcia prac nad inwestycją Krakowskiego Szybkiego Tramwaju łączącego pętlę Krowodrza Górka z Górką Narodową, z-ca Prezydenta Andrzej Kulig ogłosił, kiedy tramwaje zaczną wozić pasażerów na nowej linii.

Przewóz pasażerów nie będzie jeszcze odbywał się na całej trasie, przystankiem końcowym zostanie ten przy ul. Banacha. Na samej końcówce trasy roboty wykończeniowe przy budowie pętli, terminala autobusowego i parkingu P+R będą trwały nadal. Zakończenie całej inwestycji i oddanie do użytku wszystkich jej elementów planowane jest na przełom listopada i grudnia.

Tramwaj na Górkę Narodową w Krakowie - co jeszcze jest do zrobienia?

W tym momencie prace przy pętli i parkingu P+R na Górce Narodowej przebiegają sprawnie. Wykonawca układa podkłady, na które następnie będzie montował szyny, słupy trakcyjne oraz samą trakcję – mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich. – Wraz z uruchomieniem regularnych kursów, w układzie docelowym z sygnalizacją świetlną, otworzymy kolejne skrzyżowania, przez które będą przejeżdżały tramwaje. Do wykonania pozostaną również zbiorniki retencyjne pomiędzy ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej a Macieja Słomczyńskiego, co jest zakresem dodatkowym, mającym poprawić odwodnienie Górki Narodowej na wypadek deszczów nawalnych – wylicza rzecznik ZIM-u Jan Machowski.

Przez całą jesień będą również trwały nasadzenia: blisko 3,5 tys. drzew oraz ponad 40 tys. krzewów, zarówno bezpośrednio w rejonie samej inwestycji, jak i przy ul. Węgrzeckiej, gdzie ma powstać Park Krakowian.

Tramwaj na Górkę Narodową w Krakowie nawet co trzy minuty

Do Zarządu Transportu Publicznego zwróciliśmy się z pytaniem o to, jakie linie będą kursowały na nowej trasie oraz czy Miasto planuje zakup nowego taboru tramwajowego, czy też może do Górki Narodowej będą jeździć tramwaje, które kursowały po mieście do tej pory. Szczegóły na ten temat zdradza Sebastian Kowal.

Plany są takie, aby tramwaj nr 50, kursujący naprzemiennie z Kurdwanowa lub Borku Fałęckiego, jeździł na trasie do Górki Narodowej co pięć minut, z kolei nr 18, obsługujący trasę od Borku Fałęckiego, co 7,5 minuty – deklaruje przedstawiciel ZTP.

Jeśli kwestie budżetowe umożliwią Miastu realizację takiego scenariusza, łącznie będzie oznaczało to średnio dwadzieścia tramwajów przejeżdżających odcinkiem Krowodrza Górka-Górka Narodowa na godzinę. Kolejne tramwaje odjadą zatem z nowo powstałej pętli mniej więcej co trzy minuty. Jak deklaruje Sebastian Kowal, w najmniej optymistycznym wariancie zakładanym przez ZTP tramwaj nr 50 będzie odjeżdżał nie co pięć, a co siedem i pół minuty. Łączna liczba kursów na godzinę byłaby więc wtedy mniejsza, jednak zważywszy na fakt, że do tej pory na tereny Górki Narodowej tramwaje nie kursowały w ogóle – i tak nie powinno być to dla mieszkańców powodem do narzekań.

Na nowej trasie kursować będą tramwaje, które jeździły już do tej pory po Krakowie - popularne niskopodłogowe „Lajkoniki” szwajcarskiego producenta Stadler, a także należące do najdłuższych tramwajów w Polsce „Krakowiaki” produkowane przez bydgoską fabrykę PESA Bydgoszcz SA. Według szacunków ZTP Kraków przejazd na nowo wybudowanej trasie będzie zajmował 12 minut, natomiast z pętli Górka Narodowa do pętli na Kurdwanowie ponad 45 minut. Do Borku Fałęckiego będzie można dostać się w niecałą godzinę.

Duże oczekiwania

Tramwaj łączący najdalej wysuniętą na północ Krakowa Górkę Narodową jest przez mieszkańców tej części miasta wyczekiwany od wielu lat. Do osiedla, które zamieszkuje obecnie kilkanaście tysięcy mieszkańców, można było do tej pory dojechać jedynie autobusem, samochodem lub rowerem. Dlatego też – pomimo pojawiających się sporadycznie negatywnych komentarzy na grupach facebookowych – dominuje nastrój zadowolenia z faktu, że Miasto wywiąże się ze złożonej obietnicy poprawy komunikacji infrastrukturalnej na północy Krakowa.

Według szacunków Zarządu Inwestycji Miejskich nowa infrastruktura będzie dostępna dla ok. 30 tysięcy osób, które dzięki linii tramwajowej dojadą do śródmieścia w około 20 minut. Jest duża szansa, że wydarzy się to w zadeklarowanym terminie.