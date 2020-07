Mieszkańcy miast po kwarantannie marzą o własnym ogródku

Co trzeci z nas po okresie izolacji społecznej ma inne oczekiwania wobec zamieszkania. Epidemia COVID-19 i zwrot ku pracy zdalnej sprawiły, że dziś znacznie więcej mieszkańców miast marzy o własnym ogródku i gabinecie.

Jak wynika z ankiety internetowej „Mieszkanie po #zostańwdomu” przeprowadzonej przez Cordia Polska: 83% ankietowanych wskazało, że przed kwarantanną byli zadowoleni z kupionego lub wynajmowanego mieszkania. Przymusowe zamknięcie w domu zmieniło jednak oczekiwania aż 34% z nich. Najbardziej na znaczeniu zyskały te elementy, które umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu i kontakt z naturą bez wychodzenia poza własną nieruchomość.

Ogródek na pierwszym miejscu

Pierwsze miejsce w rankingu bezapelacyjnie zdobył ogródek – po kwarantannie przyznało mu większą notę aż 85% osób, którym zmieniły się oczekiwania. I to znacznie większą! W czasach przed epidemią własny kawałek ziemi był ważny lub bardzo ważny tylko dla 5% z nich, dziś za taki uznała go już ponad połowa (55%).

Na znaczeniu zyskały także taras lub balkon – są dziś bardziej istotne dla 56% osób, które zmieniły postrzeganie mieszkania podczas kwarantanny. Niewiele mniej wzrosło znaczenie zielonej lokalizacji, którą oceniło wyżej aż 53% ankietowanych.

Praca zdalna to nowe potrzeby

Jednym z efektów epidemii COVID-19 są ogromne zmiany na rynku pracy. W marcu i kwietniu wiele osób przeniosło pracę z biur do domów i jeśli wierzyć prognozom, przynajmniej w części przypadków pozostanie tak na dłużej. Praca zdalna to oszczędność czasu, ale i spore wyzwania związane m.in. z wydzieleniem przestrzeni do pracy w mieszkaniu. Nic dziwnego, że elementem, który zaraz po ogródku najbardziej zyskał na znaczeniu, jest właśnie osobny pokój, który można przeznaczyć na gabinet.

Posiadanie osobnego pomieszczenia do aranżacji na gabinet jest dziś ważniejsze dla 58% osób, którym po kwarantannie zmieniły się oczekiwania wobec mieszkania. 41% z nich uznaje gabinet za ważny i bardzo ważny – w porównaniu do tylko 10% przed kwarantanną.

W ankiecie zanotowano także niewielki spadek znaczenia dobrej komunikacji. Wyniki pokazują, że przed kwarantanną infrastruktura komunikacyjna była ważna lub bardzo ważna dla 68% osób, którym zmieniły się oczekiwania wobec własnego lokum, po – już tylko dla 55%.

- Wydaje się bardzo prawdopodobne, że ma to związek z upowszechnieniem pracy zdalnej. Oczywiście, musimy wziąć pod uwagę, że część z tych osób, które obecnie pracują w trybie zdalnym, wróci bądź wróciła już do biur. Dobra komunikacja zawsze będzie istotnym czynnikiem warunkującym miejsce zamieszkania -mówi Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.