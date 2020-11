Mieszkańcy Poznania mają nowy plac miejski. Powstał przy Starym Browarze

Oficjalnie otwarto Nowy Plac Starego Browaru spod kreski Pracowni Architektury 1050. Cały teren zyskał nową nawierzchnię, przed wejściem do Pasażu powstała fontanna, a w architekturę placu wkomponowano liczne ławki oraz siedziska w kształcie schodów. Zamontowano także kilkadziesiąt stojaków rowerowych.

Rano 5 listopada zdemontowano ogrodzenie oddzielające do niedawna teren budowy od chodnika i ciągów komunikacyjnych prowadzących do Pasażu Starego Browaru. - To jedna z naszych najważniejszych inwestycji w ostatnich latach, mimo, że nie ma komercyjnego charakteru. Rewitalizacja Placu to projekt wpisujący się w naszą strategię otwartości i zaangażowania w sprawy lokalne. Zależało nam, żeby stworzyć atrakcyjne miejsce spotkań, będące ozdobą centrum miasta - mówi Magdalena Kowalak ze Starego Browaru.

Zielony plac z fontanną

Celem właściciela Starego Browaru było stworzenie nowoczesnego miejskiego placu - z dużą ilością zieleni, przyjaznego dla użytkowników. Projekt od początku był dużym wyzwaniem dla zespołu Starego Browaru i został zrealizowany dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu wielkopolskich firm – Pracowni Architektury 1050 oraz firmy ogrodniczej GARTE.

Remont rozpoczął się w marcu 2020 roku. Cały teren zyskał nową nawierzchnię. Przed wejściem do Pasażu powstała fontanna, która będzie działać od wiosny do jesieni. W architekturę placu wkomponowano liczne ławki oraz siedziska w kształcie schodów od strony ul. Kościuszki. Zamontowano także kilkadziesiąt stojaków rowerowych.

Jednym z celów projektu było połączenie przestrzeni Parku Starego Browaru z terenem przed wejściem do Pasażu. Parkowe ogrodzenie przesunięto w głąb, uzyskując efekt “wylewania” się zieleni w stronę ulicy Ratajczaka. Nasadzono 40 nowych drzew i 250 krzewów. – Park to nasze “oczko w głowie”, dlatego tak bardzo zależało nam na zintegrowaniu tej przestrzeni z nowym placem - mówi Magdalena Kowalak. Większość nasadzonych roślin jest bezpośrednią kontynuacją zieleni parkowej – mam tu na myśli platany, lipy, kasztanowce, derenie, irgi i hortensje. Zupełną nowością natomiast są ozdobne jabłonie i trawy oraz setki kwiatów – głównie gatunków miodnych.

Oddanie do użytkowania nowego Placu Starego Browaru zbiega się z 17. urodzinami centrum. W 2003 roku otwarto pierwszą część kompleksu - Atrium, a rok później - przestrzeń Dziedzińca Sztuki. W 2007 r. klientom udostępniono drugie skrzydło Starego Browaru, Pasaż.

– Wyróżnikiem naszego centrum jest lokalizacja w sercu miasta. Traktujemy ją również jako zobowiązanie - czujemy się odpowiedzialni za kreowanie nowoczesnego wizerunku Poznania. Dbamy o to, żeby Stary Browar był żywą, integralną częścią miasta, nie osobnym bytem. Jesteśmy partnerem dziesiątek lokalnych projektów społecznych i kulturalnych rocznie. Plac Starego Browaru to kolejny dowód tego zaangażowania. Liczymy, że będzie dobrze służył mieszkańcom, a wiosną zaskoczy nas setkami kwitnących kwiatów - podsumowuje Kowalak.