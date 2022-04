Mieszkania ograniczające emisję CO2. Nowy trend na polskim rynku

To będą budynki o zmniejszonym śladzie węglowym. Jak? Dzięki niskoemisyjnemu betonowi. Mieszkania, które ograniczają emisję CO2 do atmosfery buduje Bouygues Immobilier Polska. Premierowym projektem, w którym wdrożone zostanie to innowacyjne rozwiązanie, jest warszawska inwestycja Aparté Mokotów.

Za blisko 40 proc. emisji CO2 do atmosfery odpowiada budownictwo, z tego 10 proc. to materiały budowlane.

Co więcej, wg szacunków do 2050 roku aż 70 proc. ludności całego świata przeniesie się do miast. Inwestycji przybędzie, a deweloperzy staną przed wyzwaniem – jak budować, aby sprostać wymaganiom rynku i jednocześnie ograniczać emisję CO2? Dlatego obecnie kluczowe jest wykorzystywanie innowacyjnych materiałów, które wpływają na zmniejszenie śladu węglowego budynku, zarówno w czasie budowy, jak i później.

Bouygues Immobilier Polska, jako jeden z pierwszych deweloperów w kraju, odpowiada na to wyzwanie i w Warszawie stawia Aparté Mokotów – mieszkania, do budowy których wykorzystuje niskoemisyjny beton. ECOPact emituje do 50 proc. mniej CO2 w stosunku do standardowego betonu towarowego. Jest to możliwe dzięki optymalizacji receptury, procesu produkcyjnego oraz użyciu materiałów naturalnego pochodzenia, posiadających najniższy ślad węglowy. Dodatkową zaletą jest również lokalna produkcja, rodzime surowce i transport na krótkich dystansach.

– Chcemy budować jeszcze bardziej ekologicznie, dlatego postanowiliśmy skorzystać ze sprawdzonego w Europie, ale jeszcze mało popularnego w Polsce betonu niskoemisyjnego. To nasz realny krok w kierunku budownictwa bardziej zrównoważonego – mówi Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor generalny Bouygues Immobilier Polska.

Podczas budowy Aparté Mokotów zostanie użyte ponad 6,5 tys. mkw. niskoemisyjnego betonu ECOPact. Dzięki temu ślad węglowy konstrukcji budynku zostanie zredukowany o 31 proc., czyli o ponad 533 tys. kilogramów CO2. Dla porównania, taką ilość dwutlenku węgla emituje średnio 276 samochodów z silnikiem diesla przez cały rok jazdy.

– Nasz beton to atut nie tylko dla deweloperów, którzy chcą budować bardziej ekologicznie i przyjaźniej dla środowiska, ale także dla ludzi zwracających coraz większą uwagę na to, jak i gdzie mieszkają. Biorąc pod uwagę sytuację, nie mamy innego wyjścia niż tworzyć infrastrukturę używając innowacyjnych, zrównoważonych materiałów. Tego wymaga od nas środowisko i mieszkańcy – podkreśla Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce, producenta innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych. Lafarge (Grupa Holcim) to pierwsza firma w Polsce, która wprowadziła niskoemisyjny beton na polski rynek i zainteresowała nim deweloperów.