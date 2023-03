Mieszkania w kamienicach łakomym kąskiem (nie tylko) dla koneserów architektury

Coraz częściej klimatyczna, kamieniczna zabudowa staje się „konkurencją” dla nowych osiedli.

Deweloperzy i kupujący dostrzegają ogromny potencjał kamienic.

Kamienice zazwyczaj znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach: otaczają rynki miast lub usytuowane są wzdłuż najbardziej reprezentacyjnych ulic.

Mieszkanie w kamienicy to łakomy kąsek dla każdego konesera budownictwa.

Miłośnicy klimatycznych wnętrz doceniają w kamienicach takie elementy jak oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, gipsowe stiuki, fasety czy intarsjowane parkiety.

Pojawiają się inwestycje, które oprócz przywrócenia kamienicom ich najpiękniejszego historycznego rysu, dostosowują je też do współczesnych wymagań mieszkańców.

Jak wynika z danych zgromadzonych podczas ostatniego Spisu Powszechnego, w Polsce jest ponad milion mieszkań, które mają więcej niż 100 lat! Sporą część z nich stanowią lokale w kamienicach. Szczególnie „bogatymi” w kamienice miastami są Wrocław (około 6 tysięcy) i Łódź (podobna liczba). Kolejne kilka tysięcy jest w Krakowie i Warszawie oraz w Poznaniu. Coraz częściej klimatyczna, kamieniczna zabudowa staje się „konkurencją” dla nowych osiedli, a deweloperzy i kupujący dostrzegają ich ogromny potencjał.

Najlepsza lokalizacja w mieście

Kamienice zazwyczaj znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach: otaczają rynki miast lub usytuowane są wzdłuż najbardziej reprezentacyjnych ulic. To świetny wybór dla tych, którzy lubią mieć blisko wszelkie atrakcje kulturalne i turystyczne: teatry, galerie, muzea, a także dobre restauracje.

Co ważne, o wolne działki do zabudowy w centrach dużych miast jest coraz trudniej, a to sprawia, że z roku na rok coraz więcej deweloperów decyduje się inwestować w odnowienie starych kamienic. Co to oznacza dla kupującego? Przede wszystkim to, że jeśli kupi takie mieszkanie, z roku na rok jego wartość będzie szybko rosła.

Kamienice w Polsce wciąż mają ogromny potencjał inwestycyjny. Z perspektywy dewelopera trudność polega na tym, że często są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, a wtedy wymagają szczególnej troski i wiedzy o procesie rewitalizacji, pracy z archeologiem, konserwatorem, samorządem lokalnym. Ale dla nabywcy, kupno mieszkania w dobrze zrewitalizowanej kamienicy to dobra lokata kapitału. Przykładem może być kamienica przy Kolberga 16. To Stare Miasto, do Rynku jest stąd tylko 15 minut piechotą. Mieszkańcy wiedzą, że dzięki temu położeniu, wartość kupionych lokali rośnie z każdym rokiem. Przykładowo, wartość mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych, kupionego tu w 2021 roku wynosiła 720.000 zł, a dziś jest warte już 960.000 zł. Łatwo policzyć, że to wzrost o 33% – komentuje Dariusz Jagusiak, Członek Zarządu Money Square Investment.

Tego nie mają nowoczesne apartamenty!

Mieszkanie w kamienicy to łakomy kąsek dla każdego konesera budownictwa. Wysoki sufit: zazwyczaj ponad 3 metry, (a czasem nawet około 5m!), duże okna, które zapewniają bardzo dobry dopływ dziennego światła – to daje nabywcy szerokie możliwości aranżacyjne. Ale przestronne pomieszczenia to nie wszystko.

Miłośnicy klimatycznych wnętrz doceniają w kamienicach takie elementy jak oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, w tym charakterystyczne dwuskrzydłowe drzwi. Zwracają uwagę na gipsowe stiuki, fasety, a także intarsjowane parkiety. Dla wielu takimi „perełkami” w wystroju są też rzeźbione piece kaflowe, których w polskich kamienicach zachowało się całkiem sporo i które często są prawdziwymi dziełami sztuki rzemieślniczej. Ale dla kupujących liczą się też walory czysto praktyczne: ściany w kamienicach mają tę przewagę, że są zazwyczaj znacznie grubsze niż te w nowym budownictwie – a więc finalnie dają większy akustyczny komfort i wyciszenie lokalu – komentuje Dariusz Jagusiak.

Odnowione kamienice mogą zaskoczyć udogodnieniami

Wiele osób przed kupnem mieszkania w kamienicy powstrzymuje kwestia braku windy, co przy 4-5 wysokich kamienicznych piętrach może być nie lada utrudnieniem: dla osób niepełnosprawnych, starszych, czy rodziców z małymi dziećmi. Ale i to się zmienia: pojawiają się inwestycje, które oprócz przywrócenia kamienicom ich najpiękniejszego historycznego rysu, dostosowują je też do współczesnych wymagań mieszkańców.

XIX-wieczna kamienica przy ul. Kołłątaja 23 we Wrocławiu jest w trakcie rewitalizacji. fot. mat. prasowe

Dziś kamienice wcale nie muszą być reliktami przeszłości pod względem udogodnień technicznych: przykładem jest kamienica przy reprezentacyjnej ulicy Wrocławia: Kołłątaja 23, gdzie w budynku z 1859 roku zostanie zamontowana winda. Uzyskanie zgody konserwatora musiało być poprzedzone szczegółową rewizją stanu konstrukcyjnego budynku: instalacji, szkieletu i samej cegły. Operacja jest kosztowna, ale podniesie komfort życia mieszkańców. Każdy z apartamentów zostanie również wyposażony w kompletny system klimatyzacji. Te udogodnienia sprawiają, że mieszkania staną się jeszcze cenniejsze w tym sektorze rynku, bo nie są to powszechne praktyki przy rewitalizacji kamienic – podsumowuje Dariusz Jagusiak.

Podsumowując: mieszkania kamieniczne, szczególnie te w odnowionych budynkach, są bardzo dobrym wyborem dla osób, które szukają alternatywy dla wielkomiejskich blokowisk. Przy okazji dają gwarancję, że to inwestycja, która z czasem bardzo zaprocentuje.