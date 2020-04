Mimo pandemii, Łódź rewitalizuje Księży Młyn

Mimo epidemii trwają intensywne prace remontowe przy ulicy Przędzalnianej w Łodzi. - Księży Młyn to jeden wielki plac budowy. Obecnie trwają intensywne prace w budynkach przy ulicy Przędzalnianej 49 i 51. To dwie największe famuły na Księżym Młynie będące własnością miasta - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.

W czerwcu 2018 roku ruszył kolejny etap rewitalizacji osiedla - do końca 2021 roku modernizacji poddanych zostanie 29 budynków: gospodarczych i mieszkalnych. Wartość projektu to blisko 61 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 39 mln zł. W ramach projektu na terenie Księżego Młyna powstaną: Klub Księżego Młyna, Świetlica dla dzieci, pracownie twórcze, poczta oraz restauracja.

- Księży Młyn to jeden wielki plac budowy. Obecnie trwają intensywne prace w budynkach przy ulicy Przędzalnianej 49 i 51. To dwie największe famuły na Księżym Młynie będące własnością miasta. Powstanie w nich 31 lokali mieszkalnych i trzy pomieszczenia przeznaczone dla lokalnych przedsiębiorców - każdy po 120 m2. W jednym z budynków gospodarczych zostanie wyznaczona przestrzeń na zaplecze estrady znajdującej się na terenie rekreacyjnym Księżego Młyna – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

W styczniu 2020 roku miasto oddało do użytkowania budynki przy Księżym Młynie 8 i 10. Pod numerem 8 znalazło się 10 komfortowych mieszkań. Budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej. W budynku pod numerem 10 znalazło się dziesięć lokali mieszkalnych. Wartość inwestycji to 13 490 240,74 zł. Kwota objęła inwestycję w budynkach przy Księżym Młynie 8, 10, 2 oraz zaplecze Klubu Księżego Młyna i zagospodarowanie działki wraz z budynkami gospodarczymi.

- Prace budowlane na Księżym Młynie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Famuła przy ul. Przędzalnianej 51 zostanie oddana do użytkowania jeszcze w tym roku, a druga przy ul. Przędzalnianej 49 w pierwszym kwartale 2021 roku. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 12 milionów złotych - dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Jak się zmieni Księży Młyn do 2022 roku

Dzięki realizacji szeregu inwestycji okolica stanie się miejscem, w którym chętnie będą przebywać mieszkańcy a także turyści. Gruntownie wyremontowanych i kompleksowo przebudowanych zostanie 29 budynków, w tym budynki wielorodzinne przy ul. Księży Młyn 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, ul. Przędzalnianej 49, 51, 59, 61, 63, 67 oraz Fabrycznej 21, budynki gospodarcze przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5, ul. Przędzalnianej 49, 51 i 57 oraz ul. Fabrycznej 21; budynki niemieszkalne przy ul. Księży Młyn 7, 9, 11a, ul. Tymienieckiego 32 /Księży Młyn 2, ul. Przędzalnianej 57 i 91, a także budynki dawnych konsumów przy ul. Księży Młyn 14 i 16.

Mieszkania zostaną wyposażone w samodzielną kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Dzięki modernizacji poprawi się standard i jakość życia w budynkach mieszkalnych, a także możliwe będzie wprowadzenie nowych funkcji. Również podwórza zostaną przebudowane i wzbogacone o nową zieleń.