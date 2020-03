Mimo pandemii trwa rewitalizacja ulicy Włókienniczej w Łodzi

Trwają prace remontowe wewnątrz kamienic oraz na podwórkach przy ul. Włókienniczej w Łodzi. Pierwsze efekty już widać. Teraz przyszedł czas na fasady. Ogłoszony został przetarg na wykonanie elewacji budynków pod numerami 12, 14 i 16.

REKLAMA

Ulica Włókiennicza przechodzi gruntowną modernizację. Do 2022 roku zmieni się nie do poznania. Odnowione kamienice, zielone skwery, przyjazne podwórka i bezpieczne place zabaw. Ulica Włókiennicza stanie się miejscem spotkań nie tylko łodzian, ale jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta.

- Już w kwietniu otworzymy oferty w przetargu na wykonanie elewacji budynków przy ulicy Włókienniczej pod numerami: 12, 14 i 16. Odnowienie elewacji to kolejny etap kompleksowych zmian, dzięki którym ulica Włókiennicza zyska atrakcyjny wygląd i nowoczesny charakter. W wyremontowanych budynkach powstanie, oprócz komfortowych mieszkań, 9 lokali usługowych, a także przedszkole miejskie i placówka opiekuńczo-wychowawcza. Jestem przekonana, że to miejsce przyciągnie ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, którzy dadzą tej przestrzeni nową energię. Pojawi się w tym miejscu nowe życie, czyli to co jest celem rewitalizacji - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Do 2022 roku przy ulicy Włókienniczej zostanie wyremontowanych 13 kamienic.

Włókiennicza miejscem spotkań

Ulica będzie miała formę woonerfu. Zostanie ona wyłożona kostką kamienną

o różnorodnych barwach. Od fasad budynku po obu stronach ulicy zostanie wyznaczony pas tylko dla ruchu pieszego o szerokości 2 m. Na pozostałej części drogi ma odbywać się ograniczony ruch samochodowy. Ulica zyska zieloną przestrzeń z drzewami, o których stan będzie dbać automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne.

Ulicę Jaracza z ulicą Włókienniczą połączy Pasaż Majewskiego, który zostanie oddany w 2021 roku. Przebudowa ulicy Włókienniczej i budowa pasażu to koszt 18 391 595 zł.