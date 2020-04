Mimo pandemii, w Tychach ruszyła budowa nowej części Gemini Park

Równo dwa lata temu otwarto Gemini Park Tychy. Teraz rozpoczyna się rozbudowa tego największego w mieście centrum handlowego. W rezultacie galeria zostanie powiększona o blisko 7 tys. mkw. Po rozbudowie jej powierzchnia będzie wynosić około 44 tys. mkw.

W nowej części powstać ma m.in. nowoczesne, liczące sobie ok. 2,5 tys. m kw. kino, a także nowe lokale gastronomiczne i punkty usługowe. Dzięki rozbudowie powiększona zostanie także obecna strefa restauracyjna. Ponadto w dobudowane części inwestor deklaruje stworzenie strefy zabaw dla dzieci.



- To inwestycja, którą zapowiadaliśmy już w dniu otwarcia galerii w marcu 2018 roku. Teraz przyszła pora na realizację obietnic. Prace nad nową częścią Gemini Park właśnie ruszyły i jak szacujemy potrwają ponad rok - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.



I faktycznie na budowie już wrze. Wykonane zostały już prace rozbiórkowe nawierzchni parkingu zewnętrznego wraz z drogą, a także prace związane rozbiórką elewacji, daszków i słupów oświetleniowych. Prowadzone są również prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej na terenie budowy. Rozpoczęły się też roboty ziemne oraz fundamentowe. Realizuje je Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.



- Etap, który dziś możemy obserwować potrwa do połowy czerwca i zakończy się przygotowaniem fundamentów nowej części Gemini Park. Lada moment też do pracy przystąpią żurawie budowlane. Jeden, mający 40 metrów wysokości i 55 metrów w promieniu, już stoi. Montaż drugiego zakończy się jeszcze w tym tygodniu - mówi Misztalewski.



Wszystkie prace realizowane są od północnej strony Gemini Park, vis a vis byłego hipermarketu TESCO. Nowa część zostanie nadbudowana nad istniejącym parkingiem zewnętrznym, który po otwarciu nowej części znajdzie się pod galerią. Jak zapowiada inwestor, architektonicznie nowa część nawiązywać będzie do zastanego budynku. Także wnętrze ma być kontynuacją obecnej aranżacji.



Kto wprowadzi się do nowych lokali? - Trwają już rozmowy z najemcami. Mamy kilka pomysłów, zwłaszcza w ofercie gastronomicznej, które chcielibyśmy zrealizować. Jednym z nich jest restauracja, która byłaby zapleczem dla strefy ekonomicznej - mówi Misztalewski.



Z uwagi na trwającą obecnie pandemie SARS-CoV-2 na terenie budowy Gemini Park obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny oraz cały szereg obostrzeń, jakie wprowadził inwestor wraz z wykonawcą. Robotnicy muszą stosować się do procedur sanitarnych m.in. pracować w maseczkach oraz zachować należyty odstęp między sobą.



Robotnicy zostali poinstruowani także o szczególnych zasadach higieny, jakie obowiązują na budowie. Dotyczą one m.in. częstego mycia rąk, nie dotykania twarzy, nosa i oczu czy stosowania wyłącznie przygotowanych przez kierownictwo budowy środków myjących i odkażających.



Ponadto przed wejściem do busa pracowniczego, każdemu robotnikowi mierzona jest temperatura ciała. Ponownie temperatura mierzona jest przed wejściem na teren budowy. Oprócz tego prowadzi się regularne dezynfekcje m.in. szatni, busa pracowniczego, jadalni. Dodatkowo w pomieszczeniach obowiązuje ruch rotacyjny. Na budowie obowiązuje zakaz gromadzenia się.



- Prace budowlane w czasie pandemii są wyzwaniem, jednak jesteśmy na nie przygotowani. Na budowie obowiązują dziś bardzo restrykcyjne zasady dotyczące czystości i higieny, których celem jest bezpieczeństwo robotników, gości budowy, a także podwykonawców - mówi Misztalewski.



Na placu budowy pracuje obecnie 60 robotników. Ta liczba z czasem będzie się zwiększać.