Mimo wielkich gabarytów, elewacja daje wrażenie lekkości. Oto najnowszy projekt Demiurg w Warszawie

Pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, halowej piłki nożnej, trzy sale fitness - to zaplecze hali sportowej w samym centrum warszawskiej dzielnicy Ochota, którą zaprojektowała poznańska pracownia Demiurg Project S.A.

Hala sportowa przylega bezpośrednio do zabytkowego VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, w samym centrum parkowej dzielnicy Ochota. Status zabytku z początku XX wieku był bardzo istotny, więc w koncepcji skupiono się na stworzeniu architektury nowoczesnej, nie naśladującej historycznej tkanki, ale i nie dominującej swoją formą nad szkołą. Budynek o prostych rytmicznych elewacjach bez dodatkowych detali, typowy dla funkcjonalizmu, połączono z dwuwarstwową elewacją sali sportowej ze szkła oraz stali. Obiekt planowany był w prostej formie, składającej się z addycyjnych brył prostopadłościennych. W możliwie największym stopniu zmniejszono wysokość oraz gabaryty obiektu w części nadziemnej, ograniczając przesłanianie oraz przeciwdziałając dominacji obiektu nad okoliczną zabytkową zabudową oraz otaczającą przyrodą.

- Rytm pionowej, współczesnej kolumnady rozrzedza się w kierunku otwartego terenu rekreacyjnego, a zagęszcza od strony istniejącej zabudowy. Mimo wielkich gabarytów obiektu, mieszczącego pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz trybuny, zastosowane materiały, światłocień oraz gradacja transparentności na elewacji dają wrażenie lekkości - Inga Rolek, Lead Architect, Demiurg Project S.A.

Płyta główna sali to powierzchnia o wymiarze 950 mkw. W sali znajdują się pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, halowej piłki nożnej. Dzięki specjalnym kurtynom istnieje możliwość podzielenia sali na trzy sektory do gry. Na poziomie -1 znajdują się trzy sale fitness, każda o powierzchni 120 mkw. Projektując ten poziom uwzględniono potrzebę ewentualnego połączenia przestrzeni sali fitness, stąd zastosowano ruchome ścianki działowe, po których zsunięciu jest możliwość otrzymania jednej dużej sali o powierzchni 360 mkw. Dodatkowo na poziomie +1 znajduje się kameralna sala konferencyjna o powierzchni 40 mkw. z widokiem na płytę główną. Obiekt łącznie posiada 10 szatni (5 szatni damskich i 5 męskich) rozmieszczonych na dwóch poziomach (parter oraz poziom -1). Hala jest w pełni klimatyzowana oraz wentylowana. Trybuna główna na poziomie +1 może pomieścić 200 osób, a trybuna przy płycie głównej do 100.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Lokalizacja: VII Liceum im. Juliusza Słowackiego / Wawelska 46, 02-021 Warszawa

Data realizacji: 2020

Powierzchnia działki (mkw.): 1900

Powierzchnia użytkowa (mkw.): 1678

Kubatura (m3): 24254