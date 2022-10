Mindspace wybiera Brooklyn. Marka debiutuje w Nowym Jorku

Mindspace uruchamia nową lokalizację na nowojorskim Brooklynie. Coworkingowy szyld wprowadzi się do ośmiopiętrowego biurowca, będącego efektem współpracy architekta Hollwicha Kushnera i firmy Gensler. To pierwszy tego typu obiekt wzniesiony w North Williamsburg od ponad 40 lat.

REKLAMA

Mindspace uruchomił nową lokalizację w Nowym Jorku na Brooklynie, przy Kent Avenue w Williamsburgu.

To druga, po Mindspace Wanamaker w Filadelfii, lokalizacja firmy uruchomiona we współpracy z Rubenstein Partners.

Marka Mindspace jest obecna w 40 lokalizacjach w ponad 20 miastach na całym świecie.

Budynek 25 Kent oferuje mnóstwo miejsca na zewnątrz, w tym wspólny taras na dachu i niezakłócony widok na panoramę Manhattanu. Fot.www.mindspace.me.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani otwarciem naszej pierwszej lokalizacji w Nowym Jorku, zwłaszcza w tak innowacyjnym nowym budynku, jak 25 Kent. Williamsburg to bardzo kreatywna, skoncentrowana na designie dzielnica, dzięki czemu idealnie pasuje do marki Mindspace. Będzie to nasza piąta lokalizacja w USA i dziesiąta nowa lokalizacja Mindspace ogłoszona w tym roku, ponieważ kontynuujemy naszą trajektorię szybkiego wzrostu w regionie EMEA i USA – wyjaśnia Dan Zakai, współzałożyciel i dyrektor generalny Mindspace.

Mindspace Williamsburg z oknami od podłogi do sufitu został zaprojektowany jako jasna i zachęcająca przestrzeń, oferująca prywatne biura, duże apartamenty, butikowe sale konferencyjne i strefy wypoczynkowe dla członków. Fot. www.mindspace.me.

Niezakłócony widok na panoramę Manhattanu

Budynek 25 Kent oferuje mnóstwo miejsca na zewnątrz, w tym wspólny taras na dachu i niezakłócony widok na panoramę Manhattanu. W budynku znajduje się również nowoczesne centrum fitness oraz mnóstwo miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów.

Mindspace Williamsburg z oknami od podłogi do sufitu został zaprojektowany jako jasna i zachęcająca przestrzeń, oferująca prywatne biura, duże apartamenty, butikowe sale konferencyjne i strefy wypoczynkowe dla członków.

Ten nowo ukończony ośmiopiętrowy biurowiec, będący efektem współpracy architekta projektu Hollwicha Kushnera i globalnej firmy projektowo-architektonicznej Gensler, jest pierwszym tego typu obiektem wzniesionym w North Williamsburg od ponad 40 lat. Fot. www.mindspace.me.

25 Kent jest idealnie zlokalizowany w dzielnicy, która jest młoda, tętniąca życiem oraz pełna przedsiębiorców, artystów i rzemieślników.

Budynek zajmuje cały blok ograniczony alejami: Wythe i Kent oraz ulicami: North 12th i North 13th Street, dokładnie po drugiej stronie ulicy od Bushwick Inlet Park, najnowszego parku na nabrzeżu w mieście, niedawno otwartego dla dzielnicy.

Ten nowo ukończony ośmiopiętrowy biurowiec, będący efektem współpracy architekta projektu Hollwicha Kushnera i globalnej firmy projektowo-architektonicznej Gensler, jest pierwszym tego typu obiektem wzniesionym w North Williamsburg od ponad 40 lat.