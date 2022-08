Minimalistyczny projekt w zacisznym miejscu. Tak wygląda Osiedle Stęszew spod kreski Miłych Młodych Ludzi

W ramach Osiedla Stęszew powstał dwukondygnacyjny budynek mieszkalny utrzymany w minimalistycznym stylu, zaprojektowany w standardzie deweloperskim +. Za projektem stoi pracownia Mili Młodzi Ludzie.

Pracownia Mili Młodzi Ludzie zaprojektowała w Stęszewie, 25 km od Poznania Osiedle Stęszew - kameralną inwestycję, w skład której wchodzą cztery budynki mieszkalne otoczone przez zieleń i współdzielony ogród deszczowy.

Pierwszy z budynków został już zrealizowany.

Budynek jest zaprojektowany tak, by mógł się dopasować do przyszłego nabywcy.

Lokalizacja Osiedla Stęszew wybrana została nieprzypadkowo. To zaciszne miejsce i sielska okolica, mająca jednocześnie doskonałe połączenie z Poznaniem. Idealne miejsce na pierwszy dom.

Osiedle Stęszew, rys. Mili Młodzi Ludzie

Zrealizowany budynek jest minimalistyczny w formie, z subtelnymi dodatkami, które go uszlachetniają. Bryła jest prosta, a charakteru dodaje jej detal ryflowanej attyki, kamienne wykończenia nad drzwiami oraz kolor opierzeń.

Z powodów ograniczeń zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni, zdecydowano się na postawienie dwukondygnacyjnego budynku z wysokością maksymalnie dopuszczalną. Dzięki temu zamiast trzech niskich kondygnacji mamy dwie wysokie i przestronne.

Na piętrze zmieści się wygodna antresola. Parter jest przestrzenią życiową, gdzie mieści się duży salon z wyjściem na taras oraz pokaźna kuchnia. Na parterze znajduje się również niewielka łazienka, w której ukryty został piecyk. Piętro jest prywatną przestrzenią przyszłych mieszkańców, gdzie mieści się łazienka oraz sypialnie.

Elastyczność z myślą o przyszłym nabywcy

Budynek jest zaprojektowany tak, by mógł się dopasować do przyszłego nabywcy. Piętro ma sześć proponowanych możliwych układów funkcjonalnych – klient może wybrać wariant najbardziej odpowiadający jego potrzebom (od jednej do nawet czterech sypialni na piętrze). Parter również ma kilka możliwości do wyboru – przy zmianie układu kuchni może zmieścić również wygodny gabinet z widokiem na podjazd.

Założeniem projektu było stworzenie lokali w standardzie deweloperskim +. Niewielkimi nakładami podniesiono typowe rozwiązania deweloperskie do standardu użytkowego – immanentne elementy budynku zostały wyeksponowane i nabrały walorów dekoracyjności.

Stąd beton polerowany na podłodze, odkryte płyty smart na suficie, stalowe podciągi w naturalnym wykończeniu, porotherm murowany z większą starannością niż gdyby miał być schowany pod tynkiem. Tak powstały wnętrza techniczne w charakterze. Klient niezainteresowany takim wyrazem wnętrz może oczywiście aranżację zrobić po swojemu.