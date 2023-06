Minizagajnik brzozowy i mikroklimat jak nad morzem. To wszystko na dachu galerii handlowej w Warszawie

Tężnia solankowa, koło wodne, przestrzeń kawiarniana, a nawet minizagajnik brzozowy na wysokości niemal 17 metrów. Takie są Ogrody na dachu w Galerii Północnej w Warszawie.

Ogród na dachu BUW-u czy Centrum Nauki Kopernik to miejsca, które od lat przyciągają warszawiaków i turystów odwiedzających stolicę. Niewiele osób w Polsce jednak wie, że w Warszawie jest jeszcze jedna podobna przestrzeń pełna roślin i alejek spacerowych, która została stworzona prawie 17 metrów nad ziemią.

Powstała ona kilka lat temu na olbrzymim dachu Galerii Północnej na Białołęce. Mające powierzchnię aż 12 boisk do koszykówki, zielone Ogrody na dachu są dziś największą ekoatrakcją tej części stolicy. Co roku odwiedza je już ponad pół miliona osób, w tym coraz więcej przyjezdnych.

Spragnionych zieleni i relaksu przyciąga przede wszystkim działająca tu tężnia solankowa – co ciekawe: jedyna na dachu centrum handlowego na świecie. Mająca 10 metrów długości i ponad 4 metry wysokości konstrukcja, zbudowana z drewna i tarniny oraz otoczona siedziskami, powstała w uzdrowiskowej miejscowości Zabłocie w powiecie cieszyńskim.

Pochodzącą stamtąd solankę, wydobywaną już od 120 lat z odwiertów „Korona” i „Tadeusz”, wyróżnia największa na świecie zawartość jodu, która sięga nawet 140 mg/l. To sprawia, że wypoczywający w ogrodach w Północnej mogą zetknąć się z unikalnym mikroklimatem, który korzystny jest nie tylko dla układu oddechowego, ale także dla urody.

Dzięki tężni w ogrodach można głęboko odetchnąć, ale także zadbać o zdrowie. Jest to bowiem miejsce, które szczególnie poleca się osobom z alergiami i astmą, a także tym, którzy cenią sobie slow life i chcą zrelaksować się w niemal nadmorskim klimacie i to w Warszawie. Powietrze wokół tężni zawiera bowiem więcej jodu niż to nad morzem – zachęca Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.