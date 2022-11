Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej: największy ze stadionów zaprojektowali architekci CPK

Brytyjska pracownia Foster + Partners zaprojektowała największy z ośmiu stadionów, na których rozegrają się tegorocznej Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Przyjrzeliśmy się obiektowi, na którym odbędzie się finał FIFA World Cup 2022.

Lusail Stadium jest największym spośród stadionów, na których rozegrają się tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Za projektem stadionu stoi renomowana pracownia Foster + Partners, odpowiedzialna m.in. za przeprojektowanie Stadionu Wembley.

Formą stadion nawiązuje do... tradycyjnych ręcznie wykonywanych mis charakterystycznych dla świata arabskiego i islamskiego.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, których inauguracja odbyła się w minioną niedzielę rozegrają się na ośmiu stadionach w Katarze. Wśród nich jest Lusail Stadium, czyli obiekt za którego projektem stoi pracowni Foster + Partners, w Polsce odpowiedzialna za projekt biurowca Varso Tower, a także wybrana niedawno wspólnie z Buro Happold na master architekta Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zaprojektowany przez brytyjską pracownię stadion położony jest 15 km od centrum Doha i mogąc pomieścić 80 tys. publiczności jest największym stadionem w regionie. To tutaj 18 grudnia rozegra się finał FIFA World Cup 2022.

– Naszą ambicją było stworzenie efektownej, ale prostej formy, która odzwierciedla funkcję budynku, jest odpowiedzią na warunki klimatyczne Kataru i podkreśla teatralny charakter wydarzenia – mówił Luke Fox, Head of Studio, Foster + Partners.

Stadion ma również zaplanowaną przyszłość po finale Mistrzostw Świata. Jak przeczytamy na oficjalnej stronie Qatar 2022, obiekt ma zostać przekształcony w ośrodek dla społeczności, w którym powstaną szkoły, sklepy, kawiarnie, obiekty sportowe, a nawet przychodnia.

Odwołania do kultury Kataru

Jak podkreślają autorzy projektu, jego punktem wyjściowym była dogłębna analiza briefu i wymagań klienta połączona z docenieniem dziedzictwa kulturowego i klimatu lokalizacji, jaką jest Katar.

Formą stadion nawiązuje do... tradycyjnych ręcznie wykonywanych mis charakterystycznych dla świata arabskiego i islamskiego. fot. Nigel Young / Foster + Partners

Formą stadion nawiązuje do... tradycyjnych ręcznie wykonywanych mis charakterystycznych dla świata arabskiego i islamskiego. Z kolei geometrycznym motyw trójkąta wyraźne zaakcentowany na fasadzie budynku, jak i przewijający się w jego wnętrzu to odwołanie do katarskich lamp fanar. Stadion na zewnątrz wygląda niczym złote naczynie mieniące się w słońcu.

Wciągające doświadczenie

Głównym celem architektów było stworzenie wciągającej atmosfery, zarówno dla graczy, jak i widzów. Dlatego też punktem wyjścia do projektu stadionu było samo boisko i jego związek z misą do siedzenia. Widzowie wchodząc na stadion przechodzą przez szerokie podium.

– Doświadczenie przybycia jest intuicyjne i wciągające. Widzowie wchodzą do naczynia pomiędzy dwoma poziomami siedzeń, które zostały celowo ściśnięte tak, aby zwiększyć odczucie dramaturgii w momencie, kiedy widz wchodzi do obszernej misy z siedzeniami zalanej naturalnym światłem – opisuje Luke Fox.

Inżynieryjna perełka

Oprócz odwołań do katarskich tradycji, trójkątne otwory tworzą perforowany ekran, który zapewnia cień, przepuszczając "filtrowane" światło do wewnętrznych korytarzy wewnątrz. Wysokowydajne fasady i innowacyjna konstrukcja dachu zmniejszają zużycie energii przez stadion. Komfort na stadionie mają zapewnić technologie zewnętrznego chłodzenia zastosowane w projekcie. Całość otrzymała ocenę pięciu gwiazdek w ramach Globalnego Systemu Oceny Zrównoważonego Rozwoju.

Dach kablowy na stadionie Lusail Stadium jest jednym a największych tego typu dachów na świecie, fot. Nigel Young, Foster + Partners

Ciekawym rozwiązaniem inżynieryjnym jest sam ogromny dach stadionu, którego membrana została napięta w taki sposób, aby stworzyć ornament setek rombów. Średnica siatki kablowej wynosi 307 metrów, czyniąc tym samym dach jednym z największych tego typu na świecie. Dzięki połączeniu zewnętrznego pierścienia z pierścieniem centralnym za pomocą złożonego systemu linek, udało się osiągnąć dach o imponującej rozpiętości bez konieczności słupów podpierających.