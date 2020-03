Mistrzowska rewitalizacja z Czech. Tak odnowiono jeden z najbardziej bajecznych pałaców!

To m.in. Zamek Krzyżacki w Malborku zainspirował wrocławskiego architekta Alexisa Langera do zaprojektowania Czerwonego Pałacu w Hradec nad Moravici. Ten romantyczny, neogotycki pałac z wieżami i blankami zaliczyć można do jednego z najbardziej bajecznych w Czechach. Niedawno przeszedł rekonstrukcję według projektu Atelier 38.

Červený zámek, czyli Czerwony Pałac znajduje się w miejscowości Hradec nad Moravicí, w regionie morawsko-śląskim, a historycznie na Śląsku Opawskim. Obok Czerwonego Pałacu znajduje się Biały Pałac, Biała Wieża i rozległy park. W 2001 r. ten kompleks pałacowy został uznany za narodowy zabytek kultury Republiki Czeskiej.

Co ważne, Czerwony Pałac jest centrum społecznym i kulturalnym. W jego wnętrzach odbywają się międzynarodowe konkursy, w tym słynny festiwal muzyczny "Hradec Beethovena" oraz wiele festiwali kulturalnych. Romantyczny, neogotycki pałac z licznymi wieżami i blankami zaliczany jest do jednych z najbardziej bajecznych pałaców w Czechach.

Pierwotny projekt według wrocławskiego architekta

Zespół stajni (tzw. Czerwony Pałac) zbudowano w latach 80. XIX wieku według projektu wrocławskiego architekta Alexisa Langera. Architekt przy projekcie wyraźnie inspirował się zamkami gotyckimi w północnych Niemczech, a szczególnie Zamkiem krzyżackim w Malborku. Tu książę K.M. Lichnovský umieścił stajnie dla koni a także m.in. wozownie. Powstała także wieża mieszkalna z pokojami gościnnymi, wieża zegarowa i główna brama wejściowa do całego kompleksu pałacowego. XX wiek przyniósł zmiany pałacowi. Zainteresowanie księcia Lichnovskiego stajniami zmniejszyło się wraz z jego rosnącą pasją do motoryzacji. Po tym, jak Lichnovscy opuścili pałac jako swoją główną rezydencję w 1913 r., kompleks ostatecznie stracił pierwotną funkcję.

Podczas pierwszej wojny światowej stajnie były wykorzystywane przez wojsko jako szpital dla rannych koni z frontu wschodniego. W latach 30. XX wieku Lichnovscy chcieli zburzyć - praktycznie wówczas nieużywany - budynek. Jednak władze młodej Czechosłowacji się ostro temu sprzeciwiły. Podczas II wojny światowej pałac został uszkodzony podczas bombardowania i częściowo spłonął. Po wojnie naprawiony i w latach 50. przekształcony na hotel z restauracją wraz z przestrzenią społeczno-kulturalną. W 1972 r. spłonęła część pałacu, zaś ostatnia jego renowacja miała miejsce w 1975 r.

Rekonstrukcja według Atelier 38

Atelier 38 zostało wybrane do przeprowadzenia rekonstrukcji Czerwonego Pałacu, która miała miejsce w latach 2017-2019. Podczas pierwszego etapu przebudowy i renowacji konieczne było zabezpieczenie niestabilnych ścian muru, sklepień i balkonów oraz wymiana dachówek i lukarn. Architektom zależały na tym, aby jak najlepiej zachować oryginalne ściany muru. Fasada pałacu wykonana z czerwonych cegieł ze wstawkami z piaskowca została ozdobiona ręcznie wykonanymi elementami takimi jak m.in. herb, grawerowane płyty, rzygacze, rozety i rzeźby. Oryginalna kamienna miniatura "Wieży" została zwrócona na sam szczyt Górnych Stajni. Zaś Stajnia Dolna (dawny szpital dla rannych koni) została przywrócona do pierwotnego układu i pewnej monumentalności. Dziś jest wykorzystywana m.in. na wystawy i koncerty. Do pokrycia dachu użyto płytek łupkowych.

Dziedziniec stał się miejscem wydarzeń kulturalnych. Chodnik został wykonany w całości z granitu, aby nie konkurować z "romantycznym wyglądem" Czerwonego Pałacu. Fontanna wodna umieszczona w posadzce poprawia warunki mikroklimatyczne, szczególnie w gorące letnie dni.

Autorzy: Atelier 38: Jan Zelinka i Luděk Valík

Inwestor: Národní památkový ústav

Projekt: 2015-2017

Realizacja: 2017-2018

Koszt pierwszego etapu rekonstrukcji - 2,4 mln euro

Zdjęcia: BoysPlayNice