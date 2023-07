Mixed-use - nowe spojrzenie na nieruchomości

Budynki wielofunkcyjne to trend zyskujący popularność na rynku nieruchomości. Dając możliwość tworzenia tętniących życiem społeczności i zaspokajania zmieniających się potrzeb najemców, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. O specyfice obiektów mixed-use, opowiada Agata Stańkowska, Head of Leasing Sierra Balmain.

Komercjalizując projekty mixed-use na rynku warszawskim, Sierra Balmain dostrzega kilka istotnych i interesujących wniosków na temat tworzenia oraz zarządzania takimi obiektami.

- Wiemy już z całą pewnością, że projekty typu mixed-use różnią się od innych obiektów handlowych czy biurowych i wymagają nowego podejścia oraz spojrzenia już od samego początku podejmowania inwestycji. Ich główną cechą jest połączenie wielu funkcji, a więc i grup docelowych, co rodzi konieczność rozpoznania poszczególnych grup, a także dostosowania do potrzeb każdej z nich – mówi Agata Stańkowska, Head of Leasing Sierra Balmain.