Mixed-use przyszłością polskich miast. Na te inwestycje czekamy

Współczesne przestrzenie miejskie wypełniają się projektami mixed-use. Powstaje ich coraz więcej w niemal każdym większym mieście Polski. Takie inwestycje jak obejmujące budynki mieszkalne, biurowce i place miejskie Browary Warszawskie w Warszawie czy łącząca funkcję biurową, usługową i kulturalną (sala koncertowa) Cavatina Hall w Bielsku-Białej są już na ukończeniu. Sprawdzamy, co jeszcze szykują nam inwestorzy.

Współczesne projekty mixed-use to coś znacznie więcej niż budynek biurowy czy mieszkalny z lokalami handlowymi w poziomie parteru. Coraz części wielofunkcyjne inwestycje łączą w sobie więcej niż dwie czy trzy funkcje, niekiedy tak zaskakujące jak połączenie powierzchni biurowych z salą koncertową, a niekiedy mają formę szeroko zakrojonych działań miastotwórczych, w ramach których powstają place miejskie czy parki.

Nowy Rynek, proj. Macków Pracownia Projektowa, Medusa Group; inwestor: Skanska Property Poland

Nowy Rynek to wielofazowy projekt tworzący zupełnie nowy kwartał Poznania. Złoży się na niego pięć budynków o różnej funkcjonalności – od biurowej, przez hotelową, po mieszkaniową, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 100 tys. mkw. Wyróżnikiem projektu będzie rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu. Docelowo będzie to nie tylko miejsce pracy, ale również przestrzeń sprzyjająca relaksowi i rozrywce. W ramach inwestycji powstaną również zielone wyspy, mała architektura oraz roślinność, uprzyjemniające spotkania i rekreację.

Inwestycja położona jest w Poznaniu na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych, w samym sercu dynamicznie rozwijającej się części miasta, otoczona parkami i historyczną zabudową Wildy.

Projekt Nowy Rynek stworzy teren otwarty, z którego poznaniacy będą mogli korzystać na wiele sposobów – pracując w nowo powstałych biurowcach czy odpoczywając w ogródkach miejskich kawiarni. Projekt stanie się istotnym elementem nowej dzielnicy, wzbogacając jej ofertę urbanistyczną.

Skanska do projektowania poszczególnych budynków zaprosiła najlepsze pracownie architektoniczne w Polsce. Za projekt pierwszych dwóch odpowiada wrocławskie studio Maćków Pracownia Projektowa. Autorami projektu trzeciego i czwartego budynku jest medusa group. Obecnie powstaje zaprojektowany przez Medusa Group budynek D, jego oddanie zaplanowano na II kw. 2021 r.

Global Office Park, proj. Cavatina Architects; inwestor: Cavatina Holding

Wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Cavatina Holding dostarczy na rynek niemal 90 tys. mkw. do pracy, mieszkania i rekreacji. Projekt zlokalizowany jest w centrum miasta, przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Dąbrówki i jest to pierwsze przedsięwzięcie mixed-use na katowickiej mapie nieruchomości realizowane na tak dużą skalę.

Dwie wieże biurowe dostarczą łącznie ok. 56 tys. mkw. powierzchni klasy A, natomiast wieża mieszkaniowa zagwarantuje 670 mieszkań w zróżnicowanych wariantach metrażowych. 100-metrowe wieże będą osadzone na wspólnym 5-kondygancyjnym podium, gdzie w układzie galeryjnym znajdą miejsce liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Na przeciwko wielofunkcyjnego obiektu stanie również niewielki, klasyczny w formie budynek biurowy liczący ok. 4 000 mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy.