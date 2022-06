Mixed-use z ogrodem wertykalnym na fasadzie. Wnętrza wykreował sam Philippe Starck

W Paryżu powstał budynek mixed-use, który wprowadza do miasta naturę, a także ideę otwartej opieki zdrowotnej. Za projektem bryły stoi pracownia Triptyque Architecture, a przestrzenie wykreował sam sławny designer Philippe Starck.

W Paryżu powstał kompleks mixed-use z wertykalnym ogrodem na fasadzie, którego roślinność stanowią byliny, drzewa owocowe i... lecznicze zioła.

Bryłę budynku zaprojektowała brazylijsko-francuska pracownia Triptyque Architecture; za projektem wnętrz stoi sławny designer Philippe Starck.

W budynku znajdują się hotel Paris Society, coworking, a także centrum opieki zdrowotnej.

Nowy pakt między miastem, naturą i zdrowiem – tak opisywany jest projekt niezwykłego kompleksu mixed-use Villa M zlokalizowanego w Paryżu, którego inwestorem jest francuska grupa wzajemnych ubezpieczeń prowadzona przez i dla przedstawicieli zawodów medycznych, Group Pasteur Mutualité.

Zaprojektowany jeszcze przed COVID-19 budynek wyprzedził niejako trendy, jakie ukształtowała później pandemia, odzwierciedlając ideę otwarcia opieki zdrowotnej na miasto i miasta na opiekę zdrowotną.

– Zaprojektowaliśmy Villa M jako naturalistyczny manifest architektoniczny: budynek nowej ery, w którym człowiek nie stoi już w stosunku do natury i tego, co żyje – deklarują Olivier Raffaëlli i Guillaume Sibaud, Triptyque Architecture, Architekci i projektanci Villa M.

Multifunkcyjny obiekt wyszedł spod kreski francusko-brazylijskiej pracowni Triptyque Architecture, a w projekt zaangażowany był sam Philippe Starck, stojący za projektem architektonicznym wnętrz i pełniący rolę dyrektora artystycznego przestrzeni Villa M.

W budynku znajdują się Hotel by Paris Society, coworking, a także dynamiczne centrum opieki zdrowotnej.

– Nie wyobrażaliśmy sobie budynku poświęconego zdrowiu i mutualizmowi bez uwzględnienia w nim pojęć takich jak gościnność, otwartość, hotelarstwo – mówi dyrektor generalny Group Pasteur Mutualité, Thierry Lorente, który wspólnie z Amandą Lehmann są autorami koncepcji Villa M.

Wertykalny ogród w środku miasta

Zaprojektowany jako egzoszkielet budynek ma minimalistyczny, lekki wygląd, na który składają się prefabrykowane elementy. Geometrię budynku tworzy konstrukcja z metalowych belek, które służą jako swoiste "donice" do przechowywania leczniczych ziół, drzew owocowych oraz średnich i dużych bylin.

Widok z bliska na wertykalny ogród z bylinami, drzewami owocowymi i leczniczymi ziołami, fot. Michael Denancé (via v2com)

– Sam gmach stanowi podporę dla wertykalnego ogrodu, który rozrośnie się i zajmie całą fasadę, zamieniając budynek w pionowy las leczniczy i stając się główną architekturą – wyjaśnia Olivier Raffaelli, partner Triptyque i projektant architektoniczny Villa M.

Dzięki temu budynek będzie integrować naturę z miastem, a jednocześnie zielona fasada zapewni także komfort termiczny i pozytywnie wpłynie na efektywność energetyczną budynku. W duchu eko dobierano również materiały budowlane, a całość hołduje zasadzie low-tech architecture.

Otwarte miejsce interakcji

Otwarcie miasta na naturę, a przestrzeni budynku budynku na miasto są dobrym podsumowaniem Villa M. Chociaż budynek o powierzchni 8 tys. mkw. powstał jako przestrzeń dedykowana dla medyków, jest otwarty dla wszystkich.

Dach budynku to oaza pełna drzew owocowych i roślin, gdzie można wypocząć podziwiając widok na Wieżę Eiffla i dachy Paryża. fot. mat. prasowe (via v2com)

Wielofunkcyjny kompleks obejmuje hotel, restaurację, bar, strefę konferencyjną, przestrzeń coworkingową, a także strefę do upraw oraz salon wystawowy dla start-upów z branży zdrowia. W ten sposób Villa M ma stać się swego rodzaju miejscem interakcji, wymiany i wzajemnej pomocy specjalistów różnych profesji związanych z opieką zdrowotną i nie tylko.

Znajdujący się w budynku hotel Paris Society oferuje gościom 67 pokoi i 6 apartamentów, niektóre wyposażone w balkony i tarasy. Najbardziej spektakularny jest apartament Pasteur Suite, z dużymi wykuszami i podwójnym zielonym tarasem. Do dyspozycji gości są również klub bokserski, fitness i sale do jogi, a także – 20 otwartych biur i przestrzenie coworkingowe. Dach budynku to oaza pełna drzew owocowych i roślin, gdzie można wypocząć podziwiając widok na Wieżę Eiffla i dachy Paryża.

We wnętrzach dominują organiczne kolory i przytulne współczesne meble. Całość wykończono szlachetnymi i trwałymi materiałami oraz ekologicznymi produktami. Ciekawym akcentem aranżacyjnym jest gra luster.