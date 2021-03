Młode Miasto: tak rozwija się nowa dzielnica Gdańska

Powstanie Młodego Miasta jest ściśle związane z planem przywrócenia do życia dawnych terenów stoczniowych. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie na Młodym Mieście powstawać będą kolejne inwestycje o charakterze miastotwórczym. Oprócz mieszkań, apartamentów i lokali użytkowych, przewidziane są również place miejskie, promenady i ścieżki rowerowe.

W ostatnich latach wybudowano tu Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej. Oczywistym jest, że powstanie nowych miejsc do zamieszkania w tak atrakcyjnych przestrzeniach oraz bliskość obiektów o znaczeniu historycznym i turystycznym znacznie podnosi prestiż tej lokalizacji, ale wymaga również utworzenia infrastruktury towarzyszącej, podnoszącej jakość życia przyszłych mieszkańców. A temat jest niebagatelny, gdyż w najbliższej okolicy powstanie tu ponad 4500 mieszkań.

Młode Miasto: i w centrum i na uboczu

Jeszcze kilka lat temu zwiedzanie największych atrakcji turystycznych Gdańska, położonych wzdłuż nabrzeża Motławy, kończyło się na wysokości Targu Rybnego. Inwestycje powstałe na dawnych terenach stoczniowych sprawiły jednak, że obszar atrakcyjny turystycznie znacznie się powiększył. Główną zaletą przechodzącego dynamiczną rewitalizację Młodego Miasta jest fakt, że znajduje się ono jednocześnie w centrum miasta, ale i na uboczu, co zapewnia jakże cenioną kameralność i wygodę.

Od najważniejszych gdańskich zabytków, w tym także Żurawia, mieszkańców Młodego Miasta będzie dzielić zaledwie kilka minut spaceru. Ustronność lokalizacji pozwala z kolei uniknąć turystycznego gwaru. Niewątpliwym atutem dzielnicy jest również bezpośredni kontakt z nabrzeżem i bliskość przystani jachtowej, co przyciąga amatorów wodnej rekreacji.

Młode Miasto atrakcyjną przestrzenią do życia

Naturalną odpowiedzią na rosnącą popularność Młodego Miasta było powstanie prestiżowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu kilku ostatnich lat pojawiło się tu kilkaset apartamentów i mieszkań, które znalazły swoich nabywców niemal natychmiast – jeszcze na długo przed ukończeniem prac budowlanych. W najbliższej przyszłości deweloperzy planują oddanie do użytku kolejnych etapów swoich inwestycji. Wiele wskazuje więc na to, że przestrzeń znajdująca się na styku starej i nowej historii Gdańska już niedługo może stać się najmodniejszym i przez to – niezwykle pożądanym miejscem do zamieszkania.

Nowe lokale usługowe na Młodym Mieście

Zakrojone na szeroką skalę procesy inwestycyjne w sektorze mieszkaniowym nie mogły umknąć uwadze przedsiębiorców z branży usługowej i gastronomicznej. Oczywistym jest, że tak duża ilość mieszkańców i turystów skupionych w jednym miejscu będzie wymagać odpowiedniego zaplecza. Deweloperzy, zdając sobie sprawę z tego faktu, wyszli naprzeciw ich oczekiwaniom, przeznaczając najniższe kondygnacje przygotowywanych przez siebie obiektów mieszkalnych, właśnie pod szeroko rozumiane usługi. W lokalach usługowych, zrealizowanych dotychczas inwestycji bardzo szybko pojawiły się nowe restauracje, kawiarnie, cukiernie i sklepy spożywcze.