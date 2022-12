Młode Miasto w Gdańsku: sprawdzamy postępy miastotwórczej inwestycji Doki

Doki w śródmieściu Gdańska witają pierwszych mieszkańców. Za kilka miesięcy otwarcie Montowni. Sprawdzamy, co jeszcze słychać na Dokach.

REKLAMA

Doki to wielofunkcyjna inwestycja powstająca w śródmieściu Gdańska, na postoczniowych, historycznie znaczących terenach, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności.

Dzielnica Młode Miasto w najbliższych latach stanie się jedną z wizytówek gdańskiej aglomeracji, podobnie jak ma to miejsce w innych portowych miastach Europy.

Znajdzie się tu mieszkaniowy kwartał zabudowy – Doki Living, realizowany przez Euro Styl z Grupy Dom Development.

Integralnym elementem projektu Doki jest Montownia, która powstaje w unikatowym architektonicznie, pochodzącym z lat 30-tych XX wieku zabytkowym budynku dawnej montażowni części do łodzi podwodnych.

Młode Miasto, rodząca się nowoczesna dzielnica w śródmieściu Gdańska, to jeden z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce. Za sprawą wielofunkcyjnej inwestycji Doki, realizowanej przez Euro Styl z Grupy Dom Development, zyska ona nowych mieszkańców i stanie się atrakcyjnym miejscem do życia w miejskim stylu. Doki wraz z Montownią zdobyły już kilka prestiżowych nagród.

DOKI Living, fot. mat. Euro Styl

Euro Styl jako pierwszy deweloper tworzy tkankę mieszkalną na dawnych terenach stoczniowych. W grudniu właściciele apartamentów i mieszkań w pierwszym ukończonym budynku mieszkalnym na Dokach odbierają klucze do swoich nieruchomości. Już w kwietniu 2023 roku zacznie działać Montownia – zrewitalizowany historyczny budynek o funkcji hotelowej z loftami, food hallem i przestrzenią konferencyjną, stanowiący integralną część inwestycji.

Potwierdzeniem wyjątkowości całego projektu Doki są liczne nagrody, m.in. w prestiżowym, międzynarodowym konkursie European Property Awards w kategoriach mixed-use (najlepsza inwestycja tego typu w Polsce) oraz za rewitalizację zabytkowego obiektu Montowni.

15 grudnia została również doceniona sztuka w Montowni – obiekt zdobył wyróżnienie w ramach IV Edycji ART in Architecture festival 2022. Nagroda ta jest dużym osiągnieciem dla inwestora – firmy Euro Styl, artysty zaproszonego do współpracy - Tomasza Krupińskiego oraz głównego projektanta – Łukasza Rayssa. Szczególną uwagę jury zwróciła seria prac pt. „Ławica Stworzeń" autorstwa Tomasza Krupińskiego - między kondygnacjami Montowni zawieszonych zostało 17 efektownych i gigantycznych obiektów świetlnych o długości do 9 metrów, wykonanych przez tego uznanego artystę. Ich poszycie wykonane jest z egzotycznych muszli placuna ephium, sprowadzonych na specjalne zamówienie z Filipin.

Euro Styl już od 15 lat dba o detale i często współpracuje z artystami, których prace wzbogacają walory estetyczne inwestycji.

– Pierwsza rzeźba, jaka towarzyszyła naszym klientom, stanęła wraz z realizacją pierwszego osiedla, a dziś możemy pochwalić się kolekcją dzieł przekraczającą 600 sztuk. Cudowna instalacja artystycznych lamp, którą nagrodziło jury konkursu jest częścią prac Tomasza Krupińskiego, który jako jeden z dwóch artystów dostarczył swoje dzieła do Montowni. Oprócz lamp w budynku zawisło 6 wielkogabarytowych obrazów - każdy imponujących wymiarów i ważący setki kilogramów - oraz seria pieczołowicie oprawionych zdjęć wielkoformatowych autorstwa Michała Szlagi. Cieszę się, że ta wspaniała kolekcja dzieł zostanie niedługo udostępniona do oglądania gościom hotelu – mówi Bartosz Podgórczyk, Dyrektor Działa Marketingu odpowiedzialny za współpracę z artystami.

Europejska wizytówka Gdańska

Dzielnica Młode Miasto w najbliższych latach stanie się jedną z wizytówek gdańskiej aglomeracji, podobnie jak ma to miejsce w innych portowych miastach Europy. W przypadku Gdańska chodzi jednak o tereny szczególne, postoczniowe i z silnym kontekstem historyczno-wolnościowym.

Powstające na tym terenie wielofunkcyjne Doki doskonale wpisują się w charakter miejsca. Jest to 7-hektarowa, unikatowa inwestycja, gdzie powstaje zabudowa usługowo-mieszkalna oraz biurowa. Inwestycja realizowana jest na obszarze chronionym i powstaje w ścisłej współpracy z Pomorskiem Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Doki powstają w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, w wyjątkowym otoczeniu historycznym, blisko wody otaczającej stoczniowe obiekty, w niewielkiej odległości od dworca głównego w Gdańsku. W części mieszkalnej Doki Living zaprojektowano w sumie ponad 1000 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, a w parterach budynków blisko 100 lokali usługowych.

Tuż obok, w rewitalizowanym także przez Euro Styl zabytkowym gmachu Montowni - dawnej montażowni łodzi podwodnych, powstało 114 loftów o charakterze hotelowym do nabycia jako produkt inwestycyjny oraz atrakcyjny food hall na parterze. Uzupełnieniem całej inwestycji będzie część biurowa Doki Office, za którą odpowiada firma Torus, a jej budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku.

W Dokach zaczyna się życie

Część mieszkalna Doki Living, na którą składają się komfortowe apartamenty i lokale usługowe, powstanie w kilku etapach. Budowa pierwszego budynku dobiega już do końca, jego mieszkańcy mogą odbierać klucze do swoich mieszkań, a odbiory w kolejnym zaplanowane są na przełom pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

W ciągu kilku miesięcy dzielnica Młode Miasto rozpocznie więc nowy etap swojego rozwoju. Pojawią się w niej nowi mieszkańcy, działać zaczną też pierwsze lokale usługowe, w których znajdą się zapewne osiedlowe sklepiki, kawiarnie, piekarnie, bary i różnego rodzaju usługi podnoszące komfort codziennego życia.

– Na terenie Młodego Miasta, nowej dzielnicy powstającej w centrum Gdańska, na terenach postoczniowych, tworzymy unikatową tkankę miejską. To miejsce ma tak wiele atutów, że nie sposób je wszystkie wymienić. Wierzę, że poszanowanie historycznych artefaktów, takich jak Brama nr 1 Stoczni Gdańskiej czy zachowanie dawnego układu ulic, w tym ul. Kadłubowców, a także obudowanie tych klejnotów historii naszą architekturą da niebywały efekt – mówi Mikołaj Konopka, prezes zarządu spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development.

DokiLiving charakteryzuje doskonała architektura, wysokiej jakości materiały, umiejętne wkomponowanie zieleni oraz rozwiązania proekologiczne. Zastosowane materiały i elementy historyczne harmonijnie wpisują Doki w postoczniową okolicę. Zielone, wewnętrzne patia na pierwszych piętrach zapewniają intymność i relaks mieszkańcom. Z okien mieszkań, a także z loggii i tarasów, mieszkańcy i ich goście będą mogli podziwiać widoki na Stare Miasto, baseny portowe i charakterystyczne stoczniowe żurawie. W pierwszym etapie Doki Living, czyli w pierwszych dwóch budynkach, powstanie w sumie 212 mieszkań i 15 lokali usługowych. Drugi etap stanowiący dwa następne budynki to kolejne 292 mieszkania i 19 lokali usługowych.

W kwietniu otwarcie Montowni

Integralnym elementem projektu Doki jest Montownia, która powstaje w unikatowym architektonicznie, pochodzącym z lat 30-tych XX wieku zabytkowym budynku dawnej montażowni części do łodzi podwodnych. Znajdzie się w niej 114 loftów hotelowych, największy w Gdańsku food hall oraz centrum konferencyjne. Obiekt powita pierwszych gości już w kwietniu 2023 roku.

Integralnym elementem projektu Doki jest Montownia, która powstaje w unikatowym architektonicznie, pochodzącym z lat 30-tych XX wieku zabytkowym budynku dawnej montażowni części do łodzi podwodnych. fot. mat. Euro Styl.jpg

– W pełni wyposażone lofty hotelowe w Montowni są sprzedawane inwestorom indywidualnym. To unikatowa w skali kraju oferta – zabytkowy obiekt, wyjątkowa lokalizacja i profesjonalny operator z grupy Dom Development, który zadba o maksymalizację zysków – komentuje Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Lofty serwisowane w Montowni to połączenie oferty hotelowej z niezależnością, którą dają funkcjonalnie zaprojektowane przestrzenne apartamenty z kompletnie wyposażonymi aneksami kuchennymi. Imponująca wysokość kondygnacji sięgająca ponad 5 metrów pozwoliła na stworzenie antresoli sypialnianych, dzięki temu w każdym z loftów komfortowo wypocznie jednocześnie nawet 6 osób.

Do apartamentów prowadzić będzie klimatyczne lobby recepcyjne z 24-godzinną obsługą. Goście będą też mogli otworzyć apartament za pomocą aplikacji w smartfonie.

Lofty serwisowane w Montowni stanowią możliwość nabycia wyjątkowej i zabytkowej nieruchomości w centrum Gdańska – jest to prawdziwa gratka dla inwestorów. Są to lokale użytkowe, więc kupujący mają możliwość odliczenia 23 proc. podatku VAT. Model biznesowy zapewnia przyszłym właścicielom loftów bezpieczeństwo i zyski przy minimalnym zaangażowaniu ich czasu. Inwestycją będzie zarządzała profesjonalna spółka operatorska z Grupy Dom Development, która zadba o optymalne obłożenie i maksymalizację cen wynajmu.