Młodzi architekci zaprojektowali trójpokoleniowy dom z pracownią ceramiki. To hołd dla polskiej wsi

Studenci Politechniki Krakowskiej, Dominika Cieplak i Kamil Federyga, stworzyli projekt trójpokoleniowy dom z pracownią ceramiki artystycznej, z funkcją warsztatów dla dzieci i dorosłych. Koncepcja nawiązuje do archetypów polskiej wsi.

W malowniczo położonej wsi Polanka studenci Politechniki Krakowiej zaprojektowali trójpokoleniowy dom z pracownią ceramiki artystycznej, z funkcją warsztatów dla dzieci i dorosłych.

Zespół ten nawiązuje do archetypicznego układu wsi według schematu: dom równoległy do drogi, obiekt gospodarczy – prostopadły.

Obiekt wykonany byłby w konstrukcji szkieletu drewnianego z elewacją nawiązującą do podziałów na historycznych domach we wsi, stworzoną z desek z odzysku.

Jego przegrody zaprojektowano tak, by odpowiadały standardom domu zero energetycznego.

Projekt uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim w konkursie pt. „Projekt proklimatycznego domu” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z OW SARP.

Dom zorientowany jest według kierunków świata, z bezpośrednim dostępem do drogi poprzez żwirowy podjazd (warstwa przepuszczająca wodę). Położony pośród zróżnicowanej zieleni: łąk kwietnych, zapewniających bioróżnorodność oraz pożywienie dla pszczół i innych owadów; sadu owocowego i ogródka warzywno-ziołowego, zapewniającego zdrową żywność dla mieszkańców domu; ogrodów deszczowych, wykorzystujących spływającą z dachu wodę deszczową.

Zaprojektowano również zbiornik retencyjny, połączony z systemem odzysku wody szarej, wykorzystywanej do podlewania ogrodu, prac porządkowych oraz spłukiwania toalet. Na podjeździe zapewniono miejsca postojowe – w tym po jednym dla osoby z niepełnosprawnością, dużej rodziny oraz z dostępem do ładowania samochodu elektrycznego. Na dachu przewidziano panele fotowoltaiczne, zapewniające ciepło i energię dla całego zespołu oraz miniturbinę wiatrową produkującą prąd. Dom wyposażony jest w gruntową pompę ciepła typu glikol-woda.

fot. mat. pras.

Dom trójpokoleniowy mieści w sobie garaż na dwa auta, część wyodrębnioną dla starszego pokolenia (zaprojektowaną tak, by odpowiadała standardom mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością) oraz część główną z piętrem sypialnianym. Pokoje dzienne mają bezpośrednie wyjście na taras z widokiem na ogród. Na piętrze mieszczą się trzy sypialnie mniejsze oraz jedna główna z osobną łazienką, garderobą oraz dużym tarasem zorientowanym na południe. Całość obsługuje system rekuperacji z odzyskiem ciepła. Dom połączono z pracownią szklanym łącznikiem pełniącym funkcję konferencyjną i warsztatową. Nie ma on jednak bezpośredniego przejścia do części mieszkalnej, a wyjście zewnętrzne powiązane ze śluzą brudu i łazienką gospodarczą. Pracownia posiada duże pomieszczenie dla ceramika, z wieloma magazynami oraz pomieszczeniem wypału z dwoma piecami elektrycznymi zasilanymi energią odnawialną. Zaprojektowano również część warsztatową. Istotną ideą pracowni jest recykling gliny oraz wykorzystywanie surowców lokalnych.