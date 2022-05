Młyny Rothera z instalacją Izabeli Bołoz. Tym razem w formie... wystawy

Studio Izabela Boloz kontynuuje tournée instalacji Iloczyny. Tym razem projekt pojawił się na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy, gdzie pełni również funkcję wystawienniczą.

Po Mediolanie, Kopenhadze i Gdyni instalacja Iloczyny (Intersections) pojawiła się na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy.

Tym razem w nieco zmienionym charakterze niż do tej pory, bo wzbogacona o element edukacyjny – wystawę o ich historii.

Instalacja została zaprojektowana z myślą o mieszkańcach miasta. Ważna była jej wielofunkcyjność i otwarta forma. Dzięki temu odwiedzający mają szansę zapoznać się z historią Młynów i planami związanymi z ich modernizacją. Na planszach będących elementem ekspozycji zobaczymy m. in. archiwalne rysunki Młynów z połowy XIX w. i zdjęcia sprzed remontu. Iloczyny harmonizują z budynkami w formie i kolorystyce, jednocześnie wprowadzając nowy, świeży element. Dopasowane do otoczenia stanowią przyjazny dodatek w przestrzeni: kompozycja zaprasza do zabawy, odpoczynku i interakcji na wiele sposobów. Służą tym samym wszystkim – starszym i młodszym. Modułowość i możliwości zestawiania elementów w całkiem nową kompozycję sprawiają, że instalacja może być wielokrotnie dowolnie konfigurowana i zyskać drugie lub trzecie życie po całkowitym otwarciu kompleksu.

– Zależało nam na tym, żeby połączyć funkcję informacyjną z ciekawym wizualnie obiektem. „Iloczyny” doskonale spełniają to założenie. Znamy tę realizację z innych miast i cieszymy się, widząc jak korzystają z niej bydgoszczanie i goście. To pierwszy taki wyrazisty element małej architektury, który pojawił się na płycie naszego tarasu. Kolorystykę wybraliśmy wspólnie z Projektantką i Społeczną Radą ds. Estetyki Bydgoszczy - tłumaczy Anna Triebwasser z Młynów Rothera.

Modułowe wystawy plenerowe

Modułowy system kolekcji Intersections umożliwia połączenie wystawy plenerowej z przyjazną przestrzenią do wypoczynku, zabawy i swobodnej interakcji.

Moduły z planszami ekspozycyjnymi są dostępne w wersji zarówno jedno, jak i dwustronnej. Plansze umieszczone są na ramach z malowanej proszkowo stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Dzięki modułowej konstrukcji instalację można wykorzystywać wielokrotnie, nadając kompozycjom wciąż nowe formy.