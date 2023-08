Młyny Rothera z nową małą architekturą. Zaprojektowali ją studenci wzornictwa

Instalacje w formie ławeczek oraz napis-zabawka - przed Młynami Rothera w Bydgoszczy stanęły nowe elementy małej architektury. Obiekty powstały w ramach projektu "Wszystkie drogi prowadzą na Wyspę".

W tej współpracy naukowcy i studenci UKW zajęli się przeprowadzeniem badań dotyczących sposobów korzystania z Wyspy Młyńskiej przez mieszkańców, a studenci wzornictwa PBŚ- zaprojektowaniem małej architektury odpowiadającej na te potrzeby. Głównym założeniem projektu była współpraca. Nie tylko między instytucjami, ale przede wszystkim między zaangażowanymi w projekt środowiskami akademickimi a mieszkankami i mieszkańcami Bydgoszczy. To ich głos był najważniejszy. Podstawą działań projektowych były potrzeby użytkowników przestrzeni, zbadane w ramach przygotowanej ankiety. Każda ze stron odpowiadała za jeden z przenikających się etapów. Każda instytucja włożyła w zadanie swoją wiedzę, doświadczenie i serce.

Projekty studenckie powstały pod kierunkiem dr Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej z Katedry Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej. Studentki i studenci zaprojektowali kilkadziesiąt zachwycających form małej architektury, które mogłyby stanąć na Wyspie Młyńskiej. Funkcje nadały im zbadane za pośrednictwem ankiet potrzeby osób odwiedzających Wyspę Młyńską. Estetyka projektów czerpie za to z tradycji młynarskich i nawiązuje do przemysłowej przeszłości miejsca. A ich formy zapraszają do interakcji i inspirują.

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz w Bydgoszczy studenci Wzornictwa PBŚ mogli zaprojektować i zrealizować obiekty służące przestrzeni publicznej. Wyspa Młyńska i Młyny Rothera to nasze ukochane miejsca. Zadanie nie było łatwe, ale współpraca między trzema instytucjami i poznanie potrzeb mieszkańców pozwoliły stworzyć, mam nadzieję, ciekawe i oczekiwane realizacje. Dla studentów było to niepowtarzalne doświadczenie. Instalacja MŁYNY to jedyna taka forma w Polsce. Chcielibyśmy, by stała się pretekstem do fotografowania się na jej tle i jednocześnie do promocji całej Wyspy. To samo dotyczy Emki, ławeczki, a raczej dwóch jedynych w swoim rodzaju siedzisk zlokalizowanych przy wejściach do Młynów. Życzę wszystkim użytkownikom naszych obiektów by cieszyły i stały się kolejnymi charakterystycznymi elementami wyposażenia wyspy – mówi dr Ewa Raczyńska-Mąkowska.