Mnóstwo zieleni i ogrody deszczowe w nowej inwestycji w Gdańsku

W Gdańsku powstanie nowe osiedle – z tarasami dachowymi, architekturą nawiązującą do morskiego krajobrazu oraz ogrodami deszczowymi, które pozwolą oczyścić i zagospodarować deszczówkę.

REKLAMA

W ramach nowego osiedla na skrzyżowaniu trzech dzielnic Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy powstanie 16 budynków o minimalistycznych bryłach.

Dzięki niskiej intensywności zabudowy na dużej powierzchni – połączonej z ogromną ilością nasadzeń – osiedle wyróżniać się będzie na tle rynku. Kameralną, relaksującą atmosferę zapewni wolna od samochodów, wyłączona z ruchu kołowego przestrzeń po brzegi wypełniona zielenią, bogato porośnięte klomby, w tym specjalnie zaprojektowane ogrody deszczowe, a także miejsca przygotowane do wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Nie zabraknie też sklepów, lokali usługowych, miejsc do spotkań z przyjaciółmi, restauracji – czyli udogodnień, które czynią osiedle miejscem do życia, a nie tylko mieszkania. Dodatkowym atutem będzie aranżacja elewacji oraz przestrzeni wspólnych, w lobby z portierem – nawiązująca do nadmorskiej lokalizacji – oraz wysoki standard samych apartamentów. Lokale mieszkalne wyposażone zostaną m.in. w panoramiczne drewniane okna, imponujące, wysokie drzwi wejściowe 230 cm i okazałe tarasy dachowe.

Porto stworzono z myślą o osobach ceniących wysoką jakość, wygodę i harmonię. Dlatego nic nie pozostawiono tu przypadkowi. – Już sama koncepcja osiedla jest wyjątkowo atrakcyjna. Eleganckie elewacje w stonowanym, piaskowym kolorze, drewniane tarasy przypominające molo, wszechobecna zieleń, liczne przeszklenia oraz elementy małej architektury. Wszystko to wykonane z najlepszej jakości materiałów wprost nawiązuje do klimatu nadmorskich miejscowości wypoczynkowych. Zależało nam na tym, żeby mieszkańcy mogli cieszyć się niczym niezmąconym spokojem i relaksem, jak na ekskluzywnych wakacjach. Stąd duże odległości między budynkami, panoramiczne okna i okazałe tarasy dachowe – z których rozpościera się rozległa panorama, dając niespotykane w mieście uczucie przestrzeni – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor marketingu i sprzedaży Robyg w Gdańsku.

– Istotną częścią osiedlowej infrastruktury będzie rozbudowany system ogrodów deszczowych, które nie tylko podniosą walory wizualne otoczenia – ale również pozwolą oczyścić i zagospodarować wody opadowe, dzięki czemu wpłyną pozytywnie na środowisko. W okresach nadmiernej suszy pozwolą utrzymać wilgotność powietrza, a co za tym idzie korzystny dla zdrowia mikroklimat – podkreśla Arkadiusz Borowiecki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w Gdańsku.