Mobilne kabiny w części biurowej CitySpace w Gdańsku

Mobilne kabiny akustyczne staną w sekcji biurowej City Space w Gdańsku. To sposób na wydajną pracę w bezpiecznych warunkach, które gwarantuje nanopowłoka i wydajna wentylacja.

Nowa przestrzeń powstaje w położonym w centrum Gdańska biurowcu Tryton Business House, gdzie dotychczas elastyczne biura CitySpace znajdowały się na dwóch piętrach. Od nowego roku będą dostępne także na parterze. Dzięki temu będą widoczne z ulicy i staną się łatwo dostępne dla wszystkich firm obecnych w budynku.

Nowa sekcja jest tworzona w formie Hushoffice. To projekt firmy Mikomax Smart Office – jednego z głównych partnerów CitySpace. – Dodajemy do naszych biur nowe rozwiązania elastyczne. Tym razem są to kabiny od firmy, która może pochwalić się 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu nowoczesnych stanowisk pracy – mówi Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace. – Wybraliśmy Gdańsk, ze względu na dynamiczny rozwój lokalnego rynku oraz z uwagi na dużą popularność biur elastycznych w tym mieście, gdzie firmy często decydują się na wynajmowanie całych sektorów zamiast małych biur. Duże znaczenie ma także położenie biurowca w pobliżu Centrum Solidarności – wyjaśnia.

Praca w kabinach

W nowej przestrzeni CitySpace w Tryton Business House do dyspozycji klientów zostaną oddane kabiny akustyczne: jednoosobowe do pracy w pojedynkę, modułowe dla dwójki pracowników, a także budki telefoniczne oraz kabiny do spotkań i wideokonferencji nawet dla 10 osób. Przydatnymi dodatkami będą biurka z ruchomymi blatami – przeznaczone do pracy w pozycji siedzącej i stojącej – oraz wielozadaniowe, mobilne stoły do mniej formalnych spotkań i pracy projektowej. Różnorodność przestrzeni i narzędzi tworzy miejsce przyjazne kooperacji, co jest szczególnie ważne przy rosnącym rozproszeniu zespołów.

– Nowa przestrzeń to biuro na nowe czasy – twierdzi Lisa Zettlin, Head of Business Development w CitySpace. – Przede wszystkim chodzi o zaspokojenie różnorodnych potrzeb: bezpieczeństwa, komfortu, różnorodności i prywatności – wymienia. – Bezpieczeństwo zapewnia modułowy sposób organizacji przestrzeni, komfort i prywatność uzyskujemy dzięki nowym biurkom i akustycznym kabinom, natomiast sam koncept ułatwia pracę zdecentralizowanym firmom, potrzebującym miejsca do codziennego wykonywania obowiązków, ale i cyklicznych spotkań i współpracy – wyjaśnia.

Z elastycznych biur CitySpace w całej Polsce korzystają firmy różnej wielkości, także te najmniejsze, czyli jednoosobowe. To właśnie z myślą o nich, jak również o freelancerach, operator przygotowuje sekcję z kabinami firmy Mikomax Smart Office. – To miejsce dla pracowników mobilnych, którzy ciągle są w drodze i do biura zaglądają na krótko od czasu do czasu. Dzięki naszym rozwiązaniom osiągną maksymalną wydajność w krótkim czasie pracy. W kabinach Hush panują doskonałe warunki do pełnej koncentracji na zadaniach i celach – argumentuje Piotr Świtoński, Key Account Manager w Mikomax Smart Office/HushOffice. – Wybraliśmy biura CitySpace, ponieważ, podobnie jak my, mają doświadczenie w kreowaniu zróżnicowanych przestrzeni dla wymagających firm – uzasadnia. Część kabin będzie do wynajęcia na godziny (za dodatkową opłatą tak jak w przypadku salek spotkań), a część do dyspozycji najemców w ramach miesięcznego abonamentu za biuro.