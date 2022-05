Mobilny hotel z... naczep. Niezwykły projekt Good Spot i Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska połączyła siły z firmą Good Spot. Razem stworzą mobilny hotel. Co ciekawe, użyją do tego wycofanych z rynku naczep typu izoterma służących wcześniej do przewozu żywności.

REKLAMA

Autonomiczny apartament, który zimą może stanąć w górach, a latem nad jeziorem? Dzięki naukowcom z W7 i W9 będzie to możliwe.

Model, przygotowany we współpracy z firmą Good Spot, ma być gotowy już za dwa lata.

Wrocławska firma Good Spot specjalizuje się w budowie mobilnych apartamentów hotelowych.

Co ciekawe, powstają one z wycofanych z rynku naczep typu izoterma służących wcześniej do przewozu żywności.

Jak doszło do współpracy Good Spot z Politechniką Wrocławską? – Zarówno profil, jak i potrzeby firmy bardzo nas zainteresowały. Stawia ona na rozwiązania ekologiczne i zrównoważone, wykorzystując podwozia przyczep i materiały z recyklingu, a w swoich obiektach chce się opierać na energii odnawialnej. To są również nasze priorytety – mówi dr inż. Piotr Jadwiszczak, prodziekan ds. finansowych i ogólnych na Wydziale Inżynierii Środowiska. – W zespole roboczym, który zajmie się projektem, połączyliśmy siły z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym – dodaje.

Pełna niezależność

Zanim przyczepy zamienią się w pokoje, są poddawane renowacji. Cała konstrukcja jest dodatkowo wzmacniana, a podwozie uzbrajane w elementy, dzięki którym uzyska pełną autonomię w transporcie. Dawne chłodnie stają się więc pomieszczeniami wyposażonymi w łazienkę, aneks kuchenny, taras i klimatyzację.

– Z komfortowym użytkowaniem takich pokoi wiąże się konieczność zasilania ich energią elektryczną, wentylacji, ogrzewania oraz zasilania wodą. W atrakcyjnych miejscach postoju często trudno o tego typu przyłącza – wyjaśnia dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. – Stąd idea stworzenia systemu energetycznego dającego mobilnym apartamentom niezależność od przyłączy na jak najdłuższy czas. Zakładamy, że zlokalizowany w dowolnym miejscu w Polsce apartament będzie całkowicie samowystarczalny na czas typowego urlopu, czyli od 10 do 14 dni – dodaje.

Wymagające zadanie

Projekt zawiera wiele wyzwań inżynierskich i badawczo-rozwojowych. Apartament musi być wyposażony m.in. we własne systemy pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i wody. Nie można także zapominać o ciepłej wodzie i kanalizacji.

– Największym wyzwaniem będzie koordynacja pracy tych wszystkich systemów i instalacji w sposób pozwalający na uzyskanie efektu synergii efektywności. Polega on na tym, że każdy element systemu cechuje się nie tylko wysoką efektywnością, ale poprzez swoją pracę zwiększa skuteczność jego pozostałych elementów – tłumaczy dr hab. inż. Demis Pandelidis z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. – Dodatkowym wymogiem jest zapewnienie mobilności naczepy, czyli spełnienie warunków dopuszczających ją do ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa, gabarytów czy masy – dodaje.

Naukowcy w swojej pracy chcą wykorzystać m.in. rozwiązania, które poprawią izolację termiczną, pozwolą na zbieranie wody deszczowej, technologię zeroenergetycznej klimatyzacji współpracującej z systemem niskoenergetycznego oczyszczania wody oraz nowy typ panelu fotowoltaicznego.

– Na Politechnice Wrocławskiej były już prowadzone badania nad pojedynczymi technologiami, które chcemy zastosować w tym projekcie. Dotychczas nie prowadzono jednak prac nad stworzeniem jednego, spójnego systemu i to dla obiektu o tak ograniczonych gabarytach, a do tego mobilnego i o określonych wymaganiach samowystarczalności – podkreśla prof. Bartosz Kaźmierczak.

Krok po kroku

Projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwszym krokiem będą badania jednostkowych systemów zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji energii i wody pod kątem dostosowania ich do spełnienia wymagań mobilnego hotelu. Zostaną one przeprowadzone w laboratoriach naszej uczelni.

Systemy o potwierdzonej wydajności zostaną następnie zabudowane w prototypowej naczepie. Ich montaż wymaga adaptacji konstrukcji i osprzętu przyczepy, na której zbudowany jest mobilny apartament, dlatego te prace będą wykonywane w miejscu produkcji naczep.

– Ostatnim etapem będą badania terenowe, gdzie odpowiednio opomiarowany obiekt zostanie dokładnie zbadany pod kątem samowystarczalności w zakresie energii elektrycznej, ogrzewania, klimatyzacji i wody. Oczywiście staramy się też , aby co najmniej jeden mobilny apartament trafił na Politechnikę Wrocławską – zapowiada dr inż. Piotr Jadwiszczak.

Prace nad projektem potrwają ok. dwa lata. Nie wszystkie prace mogą być bowiem realizowane równolegle. Część z nich nie może się rozpocząć bez pomyślnego zakończenie wcześniejszych badań. Dużo czasu zajmą też badania prototypu w różnych warunkach pogodowych polskiej zimy i lata.