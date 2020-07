Moc atrakcji nad Wisłą. Co oferuje w programie stolica?

Plenerowa joga, relaks na leżaku, rejsy łodzią wraz z opowieściami o tajemnicach Warszawy – stolica zaprasza do skorzystania z nadwiślańskich atrakcji. Na miejskich plażach i bulwarach każdy może znaleźć coś dla siebie. Ekologia, rekreacja i żegluga to główne motywy letniego sezonu Dzielnicy Wisła.

Warszawskie plażowanie

Punkty Warszawskiego Plażowego są na trzech plażach: Saskiej, Poniatówce i Żoliborz. Plażowicze mogą wypożyczyć tam leżaki dla dzieci i dorosłych, zestawy do zabawy w piasku, koce plażowe, rakietki do tenisa plażowego, zestawy do gry w bule, piłki do rugby i siatkówki, książki oraz mapki i gry dla najmłodszych plażowiczów.

Z punktów Dzielnicy Wisła można też wziąć ekologiczne popielniczki i biodegradowalne worki na śmieci. Otwarte są w tygodniu od godz. 12.00, a w weekendy od godz. 9.00 aż do zachodu słońca. Osoby wypożyczające sprzęt muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce, a Warszawscy Plażowi dbają o odkażenie każdej zwróconej rzeczy.

Aktywny relaks

„Wisłę mamy w naturze” to godzina plenerowej jogi na plaży Poniatówka. Miłośnicy treningów pod gołym niebem spotykają się w każdą niedzielę o godz. 10.00. Chętni na intensywniejsze ćwiczenia mogą przyjść na tabatę z rozciąganiem - zajęcia „Wisła w formie” odbywają się w niedziele o godz. 11.30 również na Poniatówce. Z kolei lekcje jogi z Animal Flow - dla fanów wyciszenia i relaksu ze wzmacnianiem ciała - w każdą środę o godz. 13.00 na barce przy pomniku Syreny.

Mieszkańcy, którzy lubią dynamiczne spacery brzegiem rzeki, mogą wybrać się na grupowy nordic walking w lipcowe oraz sierpniowe środy i niedziele o godz. 19.00 przy MOSiR "Poranki i Wieczory".

Miasto wpiera także wodną rekreację - młodzież i dorośli mogą spróbować swoich sił w kajakarstwie i wioślarstwie w ramach programu „Aktywnie nad Wisłą”.

Popłyń rzeką

Podczas rejsu „Wisła Bliska” goście drewnianych łodzi mogą poznać Warszawę z niecodziennej perspektywy i posłuchać opowieści o ciekawostkach stolicy. Uczestnicy mają do wyboru dwie wycieczki tematyczne: „Warszawa – życie miasta przy wielkiej rzece”, z Portu Czerniakowskiego, oraz „Wisła – życie rzeki w wielkim mieście”, start z Płyty Desantu. Na wyprawy w wybrane weekendy sierpnia w godz. 11.00-15.00 obowiązują zapisy dostępne na stronie Fundacji Rok Rzeki Wisły.

Rejsy „Odkryj Wisłę każdym zmysłem” rozpoczynają się i kończą się na Barce Wisława w okolicach stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Podczas wycieczki łodzią motorową można zobaczyć atrakcje, zabytki, posłuchać audioprzewodnika i podziwiać warszawską przyrodę. Osoby niesłyszące otrzymują na pokładzie nagranie z tłumaczeniem na język migowy. Na rejsy obowiązują zapisy prowadzone na stronie Fundacji Wisła Warszawie.

„Płynie we mnie Wisła” to rejsy z Warszawskim Plażowym, które startują w każdą letnią niedzielę o godz. 13.00 z plaży Saskiej (obowiązują zapisy).

Przeprawy promowe Warszawskich Linii Turystycznych łączą brzegi rzeki: