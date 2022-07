Modena ma wrócić do mody. Cordia wmurowała kamień pod rewitalizację poznańskiej Modeny

Z nami wmurowanie kamienia węgielnego pod rewitalizację poznańskiej Modeny. Na terenie kultowych zakładów odzieżowych powstanie nowoczesna, zielona inwestycja Cordii nawiązująca stylistyką do kamienicznej zabudowy Jeżyc. Za projektem stoi pracownia HRA Architekci.

W pierwszym etapie Cordia postawi 6-piętrowy budynek z 8-piętrową dominantą i rozpocznie rewitalizację zabytkowej alei platanów.

Prace nad kolejnymi odsłonami projektu trwają, ale deweloper potwierdził już, że dwa budynki przy ul. Jackowskiego i Kraszewskiego zostaną zachowane.

Cordia zaprosiła do współpracy pracownię HRA Architekci.

Uroczystością wmurowania kamienia węgielnego Cordia symbolicznie rozpoczęła rewitalizację jednego z najbardziej znanych w Poznaniu obiektów.

Michał Badowski, przedstawiciel pracowni HRA Architekci, fot. mat. prasowe

Teren, który od ponad dwóch dekad pozostawał niezagospodarowany, wróci do miasta razem z aleją 100-letnich platanów, którą Cordia zamierza otworzyć dla wszystkich Poznaniaków, a także historyczną pompą do wody. W ramach kolejnych etapów zostanie odrestaurowany zabytkowy neon z lat 80-tych.

Modena wróci do mody

To nasz pierwszy projekt w Poznaniu, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że udało nam się zrobić coś, czego już wielu bez skutku próbowało: doprowadzić do tego, że Modena wróci do mody. To jest zresztą wymarzone zadanie dla Cordii, bo mamy w grupie naprawdę duże doświadczenie w obszarze rewitalizacji tkanki miejskiej. W naszym portfolio jest m.in. projekt Corvin Promenade, wielokrotnie nagradzany i stanowiący jeden z największych w Europie przykładów kompleksowej rewitalizacji całego kwartału miasta –mówi Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.

Na terenie dawnych zakładów odzieżowych „Modena” deweloper postawi osiedle, które nazwą będzie nawiązywać do historii tego miejsca, a estetyką – do wyjątkowego klimatu jeżyckich kamienic.Wpłyną na to m.in. elewacje w klimacie okolicznej ceglanej zabudowy, a także zaokrąglenie ścian i balkonów przy skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka. Jednak kamieniczna stylizacja nie ogranicza się do bryły budynku.

Wnętrze nowej Modeny zaskoczy

– Na uwagę zasługują też – a może przede wszystkim – wykończenia wnętrz nowej Modeny, które są inspirowane dawną zabudową eleganckich śródmiejskich kamienic. Wszystkie części wspólne, w tym piękne, reprezentacyjne lobby zaprojektowano w taki sposób, żeby maksymalnie uchwycić kamieniczny klimat i stworzyć nastrój dyskretnej elegancji. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez umiejętne wykorzystanie ponadczasowych czerni i bieli. W większości projektów nawiązania do okolicznej zabudowy nie sięgają głębiej niż elewacja. W przypadku Modeny jest inaczej i to czyni nasz projekt wyjątkowym –podkreśla Joanna Kasperczyk, dyrektor projektów Cordii w Poznaniu.

Wnętrza są inspirowane dawną zabudową eleganckich śródmiejskich kamienic, fot. mat. prasowe Cordia

W pierwszym etapie Cordia wybuduje 9 lokali usługowych i 263 mieszkania. Projekt wyróżnia też zieleń, której na terenie „Modeny” będzie znacznie więcej niż do tej pory: powstanie tu m.in. strefa relaksu z ławkami i hamakami, a także wewnętrzne zielone patio. Poza tym Cordia uwzględniła w projekcie liczne rozwiązania ekologiczne, w tym panele fotowoltaiczne, zielone dachy, zbiornik retencyjny połączony z systemem automatycznego nawadniania.

W sumie osiedle Modena powstanie w czterech etapach, z których ostatni powinien zakończyć się do ok. 2028 r. Prace nad pierwszym etapem już trwają.

– Cały czas rozmawiamy z miastem o tym, jak mogą wyglądać następne etapy osiedla. Mamy już jasny kierunek i niebawem wystąpimy o kolejne dokumenty planistyczne. Finalnego projektu jeszcze nie ma, ale w aspekcie architektonicznym będziemy rozwijać koncept widoczny w pierwszym etapie. Planujemy też kolejne eko-rozwiązania, w tym m.in. budki dla wróbli i jerzyków. Mogę już zdradzić, że na pewno dwa najbardziej rozpoznawalne budynki starej „Modeny”, te przy ul. Jackowskiego i Kraszewskiego, zostaną zachowane i wkomponowane w projekt całego założenia – dodaje Joanna Kasperczyk.

Generalnym wykonawcą Modeny została poznańska firma W.P.I.P. – MARDOM.