Mogilska 35 Office coraz bliżej finału. Warimpex postawił na pracownię OP Architekten

Mogilska 35 Office przy ul. Mogilskiej 35 w Krakowie osiągnęła maksymalną wysokość. Za projektu biurowca dla firmy Warimpex odpowiada biuro architektoniczne OP Architekten.

Zawisła już wiecha na biurowcu Mogilska 35 Office w Krakowie.

Wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku przewidziane jest w okresie letnim tego roku.

Warimpex jest w trakcie negocjacji wynajmu przestrzeni biurowej w budynku.

Za projektu biurowca odpowiada biuro architektoniczne OP Architekten.

Mogilska 35 Office to nowoczesny obiekt biurowy klasy A. Jak zapewnia inwestor wpisuje się w najnowsze standardy architektoniczne i technologiczne. Budynek, położony blisko ścisłego centrum Krakowa, oferuje 11 tys. metrów kwadratowych powierzchni na wynajem, spełnia standardy w zakresie zrównoważonego projektowania i ekologicznego budownictwa.

Ekologiczny biurowiec w Krakowie

Po ukończeniu, biurowiec będzie podlegał certyfikacji BREEAM na poziomie "Excellent". W Mogilska 35 Office wdrożono przyjazne dla środowiska rozwiązania mające na celu przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii i wody. Niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną plasuje biurowiec Warimpexu w top 15 proc. wszystkich budynków wybudowanych po 1 stycznia 2021 roku, w porównaniu do wskaźników wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i zapewnienie optymalnych warunków pracy dla osób korzystających z budynku wprowadzono też szereg rozwiązań, które zdecydowanie podnoszą komfort pracy, m. in. kontrola słoneczna, wydajna klimatyzacja i izolacja akustyczna pomieszczeń oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Powierzchnia biurowa na 6 piętrach budynku jest zróżnicowana, na poszczególnych poziomach waha się od 1200 do 1900 mkw., co umożliwia dużą elastyczność w trakcie aranżacji oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni. Na trzech podziemnych poziomach parkingu znajdą się 264 miejsca postojowe, a dla dojeżdżających rowerem przewidziano stacje rowerowe i szatnie z prysznicami. Na najwyższych piętrach najemcy będą mogli korzystać z tarasów. Przed budynkiem zaplanowano stworzenie ogólnodostępnego placu z punktami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na parterze biurowca.