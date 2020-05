Monopolis otwiera się kulinarnie. Niezwykła rewitalizacja w Łodzi na finiszu

Rewitalizacja niezwykłego łódzkiego zespołu Monopolu Wódczanego z 1902 roku dobiegła końca i możemy już oglądać jej efekty. Już w długi weekend, począwszy od 10 czerwca, Monopolis zainauguruje swoją kulinarną działalność na mapie Łodzi.

To wtedy zaplanowane jest symboliczne uruchomienie części restauracyjnej Monopolis. Goście będą mogli cieszyć się ciekawą ofertą gastronomiczną w zrewitalizowanym kompleksie dawnych zakładów Monopolu Wódczanego w Łodzi. Choć ze względu na obecną sytuację na uroczystą galę otwarcia Monopolis, jednego z najbardziej wyczekiwanych projektów mixed-use w Polsce przyjdzie jeszcze czas, to zdecydowanie już teraz warto będzie je często odwiedzać.

- Sytuacja w kraju i na świecie doprowadziła do odwołania wielu imprez, zmusiła nas do odłożenia niektórych inwestycji, jednak powoli wkraczamy w etap nowej normalności. To czas, kiedy bardziej niż zwykle dbamy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, ale również chcemy cieszyć się bogatą ofertą gastronomiczno-towarzyską miasta. Już wkrótce uzupełni ją Monopolis, projekt, na który sama bardzo czekam, a który do tej pory wszyscy podziwialiśmy z zewnątrz. Bardzo cieszę się, że już w długi czerwcowy weekend będziemy mogli zajrzeć do środka i poznać ofertę restauratorów, którzy wybrali Monopolis. Ta inwestycja jeszcze na etapie budowy stała się ważnym wyróżnikiem naszego miasta - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Podczas kulinarnego długiego weekendu w Monopolis goście będą mogli zrelaksować się w słynącej z pysznych makaronów i owoców morza Trattoria Italiana, jednej z najlepszych japońskich restauracji w Polsce, czyli Sendai Sushi, śródziemnomorskiej ARTerii (z kuchnią inspirowana Portugalią i Hiszpanią). A także w wyjątkowej, tworzonej przez organizatorów festiwalu See Blogers kawiarni Mono Cafe z pyszną kawą Illy, sałatkami i deserami.

W Monopolis nie zabraknie też Piekarni Łódź, która jest konceptem gastronomicznym właścicieli sieci cukierni Sowa. Tutaj obok świeżego, naturalnego pieczywa, serwowane będą pyszne śniadania i lunche. W inaugurujący działalność weekend we wszystkich lokalach będzie obowiązywał system rezerwacji stolików. Wisienką na torcie czerwcowego otwarcia strefy gastronomicznej Monopolis będzie muzyka na żywo i niedzielny uroczysty brunch. Wszystko to łodzianie (i nie tylko) obejrzą online.

- Bardzo czekaliśmy na ten moment. Niektóre nasze plany zostały zweryfikowane, inne odłożone w czasie. Ale już wracamy do normalności i wdrażamy plan działań na najbliższy czas. Najważniejsi są mieszkańcy naszego miasta i kulinarne spotkania z nimi. Restauracje w Monopolis przygotowują specjalną ofertę i wprowadzają ostatnie szlify w swoich lokalach. Dlatego też szczególnie zapraszamy do rezerwacji stolików - mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako, Inwestor Monopolis.

Monopolis to projekt rewitalizacji dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Na początku stycznia została tam uruchomiona część biurowa oraz odbyła się inauguracja teatru na Scenie Monopolis. W kolejnych etapach zostaną wybudowane dwie wieże biurowe, a w dawnym magazynie spirytusu powstanie basen ze strefą fitness.