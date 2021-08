Monumentalne rzeźby z Nowego Jorku dotarły do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Cztery kontenery z monumentalnymi rzeźbami Ursuli von Rydingsvard dotarły do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Trwa przygotowanie do wystawy "Tylko Sztuka".

REKLAMA

Pokaz w Centrum Rzeźby Polskiej, obejmujący rzeźby wykonane z drewna cedrowego, zwierzęcych jelit, żywicy poliuretanowej, rysunki oraz instalację jest reprezentatywnym przekrojem twórczości Ursuli von Rydingsvard. Rzeźby zostaną zaprezentowane w Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galerii Oranżeria i wyjątkowej przestrzeni parkowej.

Wernisaż wystawy odbędzie się 4 września 2021 (sobota), o godz. 14.00

Wystawa Ursuli von Rydingsvard, artystki o polskich korzeniach, ale mieszkającej i tworzącej w Nowym Jorku, zostanie zaprezentowana w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w terminie 4.09 – 17.10.2021. Już teraz zapraszamy na wernisaż w sobotę, 4 września 2021 o godz. 14.00.

Jesienią wystawa zostanie zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie i Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Ursula von Rydingsvard jest jedną z najbardziej znanych artystek w Stanach Zjednoczonych. Jej prace można spotkać w najważniejszych kolekcjach i miejscach sztuki, takich jak nowojorskie Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, Madison Museum of Contemporary Art w Wisconsin, National Gallery of Art w Waszyngtonie, San Francisco Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art, Park Rzeźby Storm King Art Center pod Nowym Jorkiem i wielu innych ważnych instytucjach kultury i nauki.

W czasie swojej ponad czterdziestoletniej praktyki artystycznej Ursula von Rydingsvard zdobyła umiejętność przekraczania kulturowych granic, które obrazują jej rozwój intelektualny i psychologiczny. Jest jedną z nielicznych rzeźbiarek na świecie operujących w sposób wyjątkowy monumentalną formą, łącząc precyzję i pracowitość przypominającą twórców średniowiecza z nowoczesną sztuką abstrakcyjną, której nadała własny niepowtarzalny charakter.