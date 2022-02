Most Europejski na Odrze projektu MXL4 z nagrodą Property Design Award

Zaprojektowany przez pracownię MXL4 Most Europejski na Odrze w Siekierkach zdobył nagrodę Property Design Award 2022 w kategorii Bryła - Przestrzeń Publiczna.

Most Europejski na Odrze w Siekierkach to adaptacja zabytkowego mostu kolejowego na potrzeby turystycznego ruchu pieszo-rowerowego. Most przebiega nad rozlewiskiem Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym i obszarze Natura 2000.

Architekci z biura MXL4 zaproponowali aby wykorzystać malownicze położenie oraz zapas nośności i dobudować ponad mostem 2-poziomową platformę widokową o wys. 10 m., będącą miejsce odpoczynku i schronienia turystów. Dobrane rozwiązania materiałowe zapewniają wpisanie obiektu w krajobraz oraz maksymalne ograniczenie kosztów eksploatacji.

- Ten projekt ma to w sobie szczególnego, że na początku miał to być po prostu most. Dopiero analizując to miejsce, tę przestrzeń, ten most, który jest doskonałym zabytkiem przemysłowym, postanowiliśmy, że on sam w sobie jest wart odwiedzenia i uwagi. Cały tok rozumowania poszedł w tym kierunku, że mając ten most, możemy mu poświęcić uwagę - mówił Tomasz Maksymiuk, prezes zarządu MXL4, odbierając nagrodę na gali Property Design Awards 2022 podczas 4 Design Days.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z partnerami niemieckimi i obejmuje również, realizowaną równolegle przez stronę niemiecką, adaptację zachodniej części przeprawy przez główny nurt Odry.