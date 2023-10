Most pieszo-rowerowy w Warszawie połączył brzegi Wisły. Znamy datę otwarcia

Ostatni element konstrukcji mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie został zamontowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeden z najdłuższych tego typu mostów na świecie zostanie otwarty na wiosnę 2024 r.

Pierwsze prace na budowie mostu rozpoczęły się w styczniu 2022 roku. Po kilkunastu miesiącach cała, stalowa konstrukcja mostu – rozpiętego pomiędzy brzegami Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei – jest już gotowa.

– Most połączył dwa brzegi Wisły. Inwestycja odmieni wygląd centrum Warszawy – zbliżając do siebie śródmiejskie bulwary z Pragą. Mieszkańcy i nasi goście skorzystają dzięki niemu z uroków rewitalizowanej ulicy Okrzei. Odmieni się również okolica ulicy Karowej, która zostanie całkowicie przebudowana – mówił prezydent Rafał Trzaskowski. – Liczę na to, że most pieszo-rowerowy stanie się symbolem Warszawy. Będzie służył pieszym i rowerzystom jako miejsce rekreacji, z którego warszawianki i warszawiacy będą chętnie korzystać – dodał prezydent stolicy.