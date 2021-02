Most Uniwersytecki w Bydgoszczy wyłączony z ruchu z powodu wady projektowej. Miasto podejmuje działania

Trwają prace zabezpieczająco-naprawcze przy moście Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zobowiązał ZDMiKP do przygotowania wszystkich dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych, podaje Bydgoszcz.pl.

Zaprojektowany w latach 2008-10 most Uniwersytecki jest wyłączony z ruchu ze względu na wskazaną przez ekspertów wadę projektową. Obecnie trwają prace zabezpieczająco-naprawcze.

- Ekspertyza zalecająca zamknięcie mostu była dla mnie takim samym zaskoczeniem, jak dla wszystkich bydgoszczan - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Bulwersuje fakt, że obiekt zaprojektowany w latach 2008-10 i oddany do użytku w 2013 roku ze względu na wskazane zagrożenie musi być wyłączony z ruchu. I to w tak newralgicznym momencie, gdy kończymy rozbudowę ul. Kujawskiej. Dlatego poleciłem ZDMiKP zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, które będą podstawą do roszczeń odszkodowawczych. W związku z możliwością sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej w następstwie błędów projektowych w projekcie mostu Uniwersyteckiego zawiadomiona została również prokuratura. Działania zabezpieczająco-naprawcze związane z mostem Uniwersyteckim są podejmowane na podstawie ekspertyz i doświadczenia osób z branży budowlano-mostowej - mówi Rafał Bruski.

