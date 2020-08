Most z Krakowa wyruszył w Polskę

Szykuje się budowa nowych kolejowych mostów w centrum Krakowa. Tymczasem elementy starej konstrukcji są przetransportowywane na Podkarpacie, Lubelszczyznę i Śląsk. Posłużą tam za części wiaduktów i mostów.

Szykuje się budowa nowych kolejowych mostów w centrum Krakowa. Na trzech przeprawach będą tory i kładka pieszo-rowerowa. Dwanaście dotychczasowych stalowych przęseł będzie wykorzystanych na sieci kolejowej w Polsce. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. usprawni komunikację dalekobieżną i aglomeracyjną. Projekt współfinansowany jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W maju pociągi pojechały pierwszym z trzech nowych mostów, które powstają na krakowskiej linii średnicowej między Krakowem Głównym a Krakowem Zabłociem. Wykonawca rozpoczął proces demontażu dotychczasowej przeprawy, która zapewniała przejazd składów. Dwanaście przęseł o wadze 1440 ton, jest skrupulatnie przygotowywane do demontażu i transportu. W ostatni weekend dwa pierwsze, po 120 ton wagi, dźwig ściągnął na brzeg i zostały wywiezione.

W najbliższych tygodniach podobny proces przejdą kolejne elementy. W precyzyjnie zaplanowanej operacji używane są pociągi, ciężarówki, dźwigi i barki. Rozbiórka zakończy się we wrześniu, a wykonawca przystąpi do budowy nowej przeprawy.

Konstrukcje krakowskiego mostu na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Śląsku

Kolejarze dokładnie zbadali most. Dwanaście stalowych elementów po renowacji będzie służyć jako części wiaduktów i mostów. Pięć pojedzie do Zagórza na Podkarpaciu, gdzie zastąpi wysłużony most kolejowy nad Sanem. Trzy trafią do Częstochowy na linię Kielce–Fosowskie. Pozostałe przęsła zostaną wykorzystane do rewitalizacji wiaduktów kolejowych w Krasnymstawie i Rykach na Lubelszczyźnie, oraz Wojkowicach i Rudnikach na Śląsku.

Budowa trzech nowych mostów kolejowych w Krakowie to element jednej z największych inwestycji PLK na południu kraju. W centrum miasta, pomiędzy stacjami Kraków Główny i Kraków Płaszów, powstają dodatkowe tory kolejowe. Nowe przystanki – Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień ułatwią dostęp do kolei. Sprawniejsze będzie kursowanie składów dalekobieżnych przez Kraków. Uruchomione zostaną dodatkowe połączenia aglomeracyjne. Modernizowana linia średnicowa prowadzona jest na nowych estakadach i wiaduktach. Nad Wisłą cztery tory będą na trzech nowych mostach. Dodatkowo wybudowana zostanie kładka pieszo-rowerowa, która m.in. ułatwi dostęp do przystanku Kraków Zabłocie.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” o wartości przeszło 1 mld zł jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.