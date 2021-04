Most z początku XX w. zostanie przebudowany

Kolejowy most nad Odrą koło Brzegu Dolnego z początku ubiegłego wieku zostanie przebudowany.

Most nad Odrą koło Brzegu Dolnego na trasie z Dolnego Śląska do portów w Szczecinie i Świnoujściu zostanie przebudowany.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują dokumentację projektową na odcinek Księginice – Brzeg Dolny. Projekt to krok do likwidacji „wąskiego gardła” na linii ważnej dla podróży regionalnych i dalekobieżnych oraz bezpiecznego transportu towarów.

Opracowanie dokumentacji projektowej przewidziane jest w okresie ok. 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert upływa 17 maja br.

Obecnie Nadodrzanką - pomiędzy Księginicami a Brzegiem Dolnym - pociągi kursują po jednym torze i jednej z dwóch (zachodniej) konstrukcji nad Odrą. Prace projektowe obejmą nie tylko tory i sieć trakcyjną ale także duży most. W zakresie projektu przewidziano badania, które pozwolą określić zakres prac i budowę nowej przeprawy lub przebudowę. Kolejowy most z początku ubiegłego wieku, ma długość ok. 380 m. Na 9. filarach zamontowane są dwie metalowe konstrukcje, osobne dla każdego z dwóch torów.

W kwietniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów”.

Po uzyskaniu projektu i przy zapewnieniu finansowania, realizacja prac pozwoli na likwidację „wąskiego gardła” na głównej magistrali kolejowej, łączącej Dolny Śląsk z portami w Szczecnie i Świnoujściu. Poprawiona zostanie przepustowość – sprawniej będzie mogło kursować więcej pociągów. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków.

