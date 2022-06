Motion mural, czyli jeden mural, dwie odsłony

Rozwój technologii nie omija również branży reklamowej i rynku OOH. Zabiegając o uwagę odbiorców, właściciele nośników stale szukają coraz to nowszych sposobów na uatrakcyjnienie przekazu. Po muralach z powłoką antysmogową przyszedł czas na interaktywną formę, nazywaną również motion muralem.

Połączenie technologii oraz ręcznej pracy artystów pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efekt, jaki chcą osiągnąć marki. Innowacyjna forma, mimo formatu reklamowego, spotyka się z pozytywnymi recenzjami i jest doceniana przez odbiorców.

„Dying Light 2 Stay Human” to najnowsza produkcja Techlandu, jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów oraz dystrybutorów gier komputerowych w Polsce. Na sequel blockbustera wrocławskiego studia fani czekali siedem lat. Premiera miała miejsce 4 lutego 2022 roku.

Na ostatnim etapie kampanii marketingowej osią promocji stał się mural, którego koncepcja korespondowała z systemem rozgrywki w grze. W obu przypadkach sytuacja zmieniała się w zależności od pory dnia. Sekret ujawniał się po zmroku i zaskakiwał odbiorców swoją formą.

— Motion mural to połączenie warstwy malarskiej i technologii. W tym przypadku na gotowym muralu prezentowaliśmy opracowaną pod niego animację, która po zmroku jest wyświetlana za pomocą bardzo silnego projektora. Dzięki temu mogliśmy trafniej nawiązać do mechaniki i klimatu „Dying Light 2”, zaskakując dynamiczną formą po zmroku — mówi Karol Szufladowicz z Good Looking Studio, które odpowiadało za realizację muralu.