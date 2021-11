Multifunkcyjne osiedle szkicu Macków Pracownia Projektowa wkracza w kolejny etap budowy

We Wrocławiu ruszył kolejny etap budowy mulfitunkcyjnego osiedla Nowe Miasto Różanka szkicu Maćków Pracownia Projektowa.

Rozpoczął się kolejny etap budowy multifunkcyjnego osiedla Nowe Miasto Różanka spod kreski pracowni Zbigniewa Maćkowa.

Różanka Młynarska powstaje w północnej części miasta, niedaleko Odry.

W ramach wcześniejszych etapów osiedla powstało łącznie 791 mieszkań oraz zrewitalizowano zabytkową kaszarnię, willę oraz spichlerz dawnego zespołu „Młyna Różanka”.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to III kwartał 2023 r.

Najnowszy etap osiedla Nowe Miasto Różanka obejmuje budowę nowego sześciopiętrowego budynku, w którym powstanie 186 mieszkań o szerokiej gamie metraży. Wszystkie mieszkania wyposażone zostaną w balkony, loggie lub tarasy. Na terenie inwestycji przewidziano zarówno naziemne miejsca postojowe, jak i miejsca w garażu podziemnym. Do dyspozycji mieszkańców przekazane zostaną także pomieszczenia wózkowni oraz rowerowni. Na parterze zaprojektowanych zostanie 8 lokali usługowych o metrażach od ok. 40 do ponad 90 mkw., część z nich ma ekspozycję na ul. Żmigrodzką.

Dziedziniec przewidziany wewnątrz osiedla idealnie sprawdzi się jako miejsce rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. Inwestycję zaplanowano z dbałością o estetykę i spójność z otoczeniem. Budynki otoczy estetyczna zieleń, nawierzchnie oraz elementy małej architektury. Na osiedlu Nowe Miasto Różanka znajduje się również plac zabaw dla dzieci oraz tematyczne tereny rekreacyjne. W trosce o seniorów i osoby niepełnosprawne zaprojektowano szerokie ciągi piesze, niskie krawężniki oraz cichobieżne i przestronne windy.

– Nowe Miasto Różanka to jedna z flagowych propozycji Atal w stolicy Dolnego Śląska. Wyjątkowość tej propozycji wynika ze zróżnicowania zabudowań osiedla, na które składają się nowoczesne apartamentowce oraz zrewitalizowane zabytki ‘Młyna Różanka’. Osiedle jest multifunkcyjne, nie składa się wyłącznie z przestrzeni mieszkalnych. Jest zdecydowanie jednym z najciekawszych przedsięwzięć deweloperskich we Wrocławiu – mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A

Nowe Miasto Różanka Młynarska to siódmy etap osiedla. Projekt osiedla obejmuje także rewitalizację zabytkowych zabudowań dawnego zespołu „Młyna Różanka”: spichlerza, kaszarni oraz budynku funkcjonującego dawniej jako część administracyjno-mieszkalna – Villa Rosa.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to III kwartał 2023 r. Za projekt osiedla odpowiada Pracownia Projektowa Macków.