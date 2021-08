Multifunkcyjny kompleks w Katowicach. Nowy projekt pracownia HRA

W centrum Katowic powstanie miastotwórczy i multifunkcyjny kompleksu Atal Sky+. Będzie to najwyższy obiekt mieszkaniowy na Śląsku. Za kompleksową obsługę projektową inwestycji odpowiada pracownia HRA. Obiekt wybuduje firma Atal.









REKLAMA

Tuż przy pętli Słonecznej, na rogu al. Korfantego i ul. Grabowej, Atal rozpoczął realizację nowego fragmentu miasta – powstanie tu wielofunkcyjny kompleks łączący mieszkania, apartamenty inwestycyjne i usługi, a także przestrzeń rekreacyjną. Atal Sky+ wyróżni się wysokim standardem, dzięki czemu odpowie na potrzeby najbardziej wymagających inwestorów – zarówno prywatnych, jak i biznesowych.

Unikatowy projekt

Atal Sky+ to unikatowy projekt powstający w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w aglomeracji śląskiej – w samym sercu Katowic, z wygodnym dostępem do rozbudowanej infrastruktury miejskiej.

– Kompleks wpisuje się w trend tworzenia miastotwórczych i wielofunkcyjnych kwartałów oferujących wyjątkowe miejsce do życia. Przyszli lokatorzy wszystko, co ważne będą mieli w najbliższej okolicy. Pracując nad koncepcją tego projektu postawiliśmy na ponadczasową miejską architekturę. Inwestycję wyróżnia licząca ponad 121 metrów wieża, ale także wysoka jakość budynków i towarzyszącej im przestrzeni społecznej, którą tworzy ponad hektarowy zielony i rekreacyjny teren. Nowoczesne technologie, funkcjonalne i wysokokomfortowe rozwiązania oraz niezwykła lokalizacja przyciągną do Atal Sky+ inwestorów i mieszkańców – mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Za kompleksową obsługę projektową inwestycji odpowiada pracownia HRA Architekci specjalizująca się w miastotwórczych projektach realizujących funkcje biurowe i mieszkaniowe.

Nowoczesna bryła i minimalistyczny design

Atal Sky+ łączy niezwykle atrakcyjną lokalizację, wysoki standard wykończenia, nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania oraz zróżnicowaną ofertę mieszkań, apartamentów inwestycyjnych i lokali usługowo-handlowych. Projektanci położyli duży nacisk na jakość przestrzeni, postawili na miejską i otwartą architekturę. Inwestycję wyróżnia nowoczesna bryła i minimalistyczny design, dzięki czemu kompleks wypełni urbanistyczną lukę w pobliżu pętli Słonecznej doskonale wpisując się w tkankę miejską.

Różnorodne funkcje w Atal Sky+ zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się wspierały i w efekcie stworzyły tętniący życiem fragment miasta. Kompleks zostanie uzupełniony o przestrzeń odpoczynku i rekreacji – alejki, chodniki, zieleń z małą architekturą. Niskie krawężniki, szerokie korytarze, brak barier architektonicznych oraz cichobieżne windy ułatwiające poruszanie się w obrębie osiedla sprawią, że inwestycja zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także rodzin z dziećmi i osób starszych.

Kompleks Atal Sky+ wyróżni technologia zapewniającą przyszłym użytkownikom i mieszkańcom komfort oraz bezpieczeństwo, a także oszczędność czasu. Budynki zostaną wyposażone w inteligentny system części wspólnych ograniczający konieczność m.in. dotykania włączników i drzwi w częściach wspólnych. Lokale posiadać będą natomiast system smart home pozwalający na zarządzanie m.in. temperaturą i światłem w mieszkaniu.