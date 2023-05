Multikolor i nawiązanie do tekstylnej Łodzi. Biurowiec Green Horizon ma nowe lobby

Industrial, tekstylna instalacja i moc koloru - lobby w łódzkim biurowcu Green Horizon przeszło dużą metamorfozę. Za projekt odpowiadają eksperci z działu Workplaces w Globalworth oraz znana pracownia MIXD.

Biurowiec Green Horizon przeszedł metamorfozę recepcji.

Nowe lobby swoim designem nawiązują do lokalnej tradycji przemysłu tekstylnego.

Za projekt nowej aranżacji i realizację projektu odpowiadają eksperci z działu Workplaces w Globalworth oraz studio architektoniczne MIXD.

Części wspólne, a szczególnie aranżacja przestrzeni recepcyjnych to wizytówka budynku, jak i firm wynajmujących w nim powierzchnię. To miejsce, które robi pierwsze wrażenie na gościach, dlatego tak ważne jest, aby było stylowe i funkcjonalne. Zgodnie z trendami aranżacje biurowych recepcji coraz częściej przypominają te z hotelowych lobby – dominują w nich miękkie tkaniny i meble dobrane w taki sposób, aby były idealne do pracy, czy mniej formalnych spotkań. W tym duchu powstały nowe recepcje i hole windowe w Green Horizon, biurowcu z portfela Globalworth.

Głównym założeniem projektantów było uczynienie przestrzeni bardziej funkcjonalnej. Ważnym elementem metamorfozy było także wprowadzenie do wnętrza naturalnej kolorystki oraz żywej roślinności. W efekcie specjaliści z działu Workplaces w Globalworth we współpracy z projektantami z MIXD wydzielili nowe, atrakcyjne dla użytkowników strefy. Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów i ciepłej kolorystyki części reprezentacyjne w Green Horizon zyskały nowoczesny i jednocześnie przytulny charakter. Wnętrza uzupełniają stoliki, klasyczne, tapicerowane sofy i miękkie siedziska, co dodatkowo wpływa na komfort użytkowników i idealnie podkreśla lokalizację budynku, w którym historia przeplata się z nowoczesnością.

Biurowiec Green Horizon przeszedł metamorfozę recepcji, fot. mat. pras.