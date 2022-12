Mundial 2022. Na tym stadionie odbędzie się dziś finał Mistrzostw Świata w Katarze

Po kilku tygodniach rozgrywek Mistrzostwa Świata w Katarze dobiegają końca. Finał FIFA World Cup 2022, w którym walczyć będą o Złoty Puchar drużyny Francji i Argentyny odbędzie się na Lusail Stadium.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze odbywały się na 8 stadionach.

Finał Argentyna-Francja zostanie rozegrany na największym obiekcie spośród tych przeznaczonych na FIFA World Cup 2022.

Lusail Stadium zaprojektowała światowej sławy pracownia architektoniczna, Foster+Partners.

Zaprojektowany przez brytyjską pracownię Foster+Partners Lusail Stadium położony jest 15 km od centrum Doha i mogąc pomieścić ponad 80 tys. publiczności jest największym stadionem w regionie. Jego budowa trwała 4 lata.

Projektanci z Foster+Partners tworząc wizję architektoniczną stadionu, nawiązali do historii miasta. Złota fasada areny ma za zadanie kształtem i kolorem nawiązywać do miedzianych mis, które były wytwarzane w mieście przez setki lat, aż do schyłku XVIII wieku. Membrana, która osłonia stadion, fakturą nawiąże też do wzorów, które widoczne są na historycznych lampach z tego regionu.

Obiekt ma zaplanowaną przyszłość po finale Mistrzostw Świata. Budynek ma zostać przekształcony w ośrodek dla społeczności, w którym powstaną szkoły, sklepy, kawiarnie, obiekty sportowe, a nawet przychodnia. Lusail Stadium ma stać się jednym z głównych punktów nowoczesnego centrum miasta.