Mural i park kieszonkowy. Poznańskie Jeżyce z nowymi akcentami

W ramach poznańskiego programu "Zasadzka na fyrtle", w miejscu nielegalnego parkingu na Jeżycach powstał nowy park kieszonkowy. W jego sąsiedztwie, na ścianie kamienicy, artystka Dorota Piechocińska namalowała mural.

Skwer przy ul. Jeżyckiej 36 - o powierzchni 200 mkw - został zrekultywowany, dzięki czemu stał się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców. Zaprojektowano tam centralny plac, którego kształt podkreślają łukowate ławki. Wokół niego znajdują się rabaty. Od strony muralu został on otoczony drewnianą palisadą z ułożonych pionowo, nowych podkładów kolejowych. Rozwiązanie to pozwala chronić zieleń przed zadeptywaniem, a także tworzy dodatkowe miejsca siedzące.

- Nowy skwer na Jeżycach to jeden z przykładów systemowych działań Miasta, w ramach których odzyskujemy lub wprowadzamy zieleń w przestrzeń śródmieścia, gdzie dominuje gęsta zabudowa. W planach mamy kolejne tego typu realizacje - na Łazarzu, Wildzie i ponownie na Jeżycach - mówi Mariusz Wiśniewski , zastępca prezydenta Poznania.

W nowym parku kieszonkowym posadzono drzewa owocowe - jabłonie w odmianie 'James Grieve'. Plac od strony ulicy został oddzielony trzcinnikiem ostroklapowym. Obok znalazło się miejsce dla kwitnących rabat z różą 'Marathon', uzupełnionych szałwią omszoną, lawendą wąskolistną, rozplenicą 'Hameln' i szafirkiem armeńskim. Rabaty znajdują się również z drugiej strony placu - przy ścianie kamienicy. Tam jednak zostały one uzupełnione o budleję Dawida, kosodrzewinę 'Pumilio', jeżówki, rozchodnik okazały, gaurę i perowskię. Rośliny zostały specjalne dobrane do miejskich warunków i sprawdziły się już w innych lokalizacjach.

Kwiaty są atrakcyjnym miejscem dla pożytecznych owadów - zapylaczy oraz motyli. Dla nich zaprojektowano także specjalne domki. Nie zapomniano również o zbiorniku umożliwiającym gromadzenie wody deszczowej z sąsiedniego dachu kamienicy.

- Współpraca przy tej realizacji przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję za to zarówno Miastu, jak i autorce projektu muralu - dodał Adam Dzionek , zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla Jeżyce.

Poznań od kilku lat wprowadza zieleń w miejską przestrzeń. W ramach I etapu projektu "Zasadzka na fyrtle - program tworzenia lokalnych skwerów w śródmieściu" zaniedbane tereny na Wildzie wzbogaciły się o ścieżki z nawierzchni mineralnych, nowe nasadzenia, ławki czy stojaki na rowery. Dzięki temu mieszkańcy zyskali parki kieszonkowe. W ten sposób zrewaloryzowano już skwery: przy ul. Roboczej, u zbiegu ulic Sikorskiego i Umińskiego oraz przy ul. Traugutta, gdzie oprócz ścieżek, zieleni i ławek pojawiły się także domki dla owadów.

- "Zasadzka na fyrtle" to przedsięwzięcie mające na celu zagospodarowanie tych przestrzeni, które nie służą mieszkańcom. Chodzi o to by te tereny - często traktowane jako mało użyteczne, wykorzystywane niejednokrotnie jako parkingi - zaaranżować pod funkcje szczególnie potrzebne w mocno zurbanizowanym śródmieściu. Tutaj każdy metr kwadratowy jest na wagę złota - mówi Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.