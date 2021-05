Mural na biurowcu, centrum handlowym, parku logistycznym? Garść najlepszych pomysłów z rynku!

Skanska, Accolade, Stocznia Cesarska Development, Fabryka Porcelany... Dziś na murale stawiają nie tylko artyści street-artu, ale również inwestorzy i instytucje publiczne. Przygotowaliśmy garść inspiracji z rynku komercyjnego - jest na co popatrzeć!

Park Accolade w Białymstoku

Mural został zrealizowany w białostockim parku logistycznym należącym do Accolade, usytuowanym przy ulicy Aksamitnej 8.Projekt muralu wykonany przez Kamilę Kurczab, malarkę z Krakowa, charakteryzuje się głębokim zrozumieniem wartości reprezentowanych przez Accolade oraz niebanalnym warsztatem artystycznym. W połowie maja 2021 roku, zespół złożony ze studentek Politechniki Białostockiej oraz autorki muralu, pod nadzorem znanego muralisty, dr Roskowińskiego, przystąpił do realizacji muralu na białostockiej ścianie oporowej.

Biurowiec Spark i Atrium 2 w Warszawie

Jednym z deweloperskich pionierów, który postanowił wprowadzić do swoich inwestycji murale, jest Skanska. Na ścianie warszawskich biurowców Spark oraz Atrium 2 widnieją kolorowe prace Tytusa Brzozowskiego, Dawida Ryskiego oraz Good Looking Studio. – Zależy nam na tym, aby otoczenie naszych biurowców było atrakcyjne. Zawsze szukamy możliwości stworzenia muralu lub innej formy sztuki. Bez względu na formę szukamy również kontekstu, aby efekt współpracy z artystami wiązał się z daną okolicą – mówi Malwina Pawłowska, menadżer marketingu i komunikacji w spółce biurowej Skanska. Dodaje również, że sztuka i jej pozytywny wpływ na człowieka są wpisane do certyfikatu WELL, o który spółka ubiega się w ramach swoich inwestycji.

Forum Gdańsk

Seikon, artysta znany i ceniony na świecie, na terenie centrum handlowego Forum Gdańsk stworzył ciekawą instalację artystyczną. Jest to mural, który w połączeniu z neonem zdobi fasadę od strony ulicy Armii Krajowej. Mural ma 9 metrów wysokości i 13 metrów szerokości.

Fabryka Porcelany w Katowicach

Elewację katowickiej Fabryki Porcelany zdobi wykonany przes studentów ASP mural, na który, znalazły się ikony lokalnej architektury: Spodek, osiedle Tysiąclecia, Wieże Stalexportu, Archikatedra, Gwiazdy, Altus, KTW, a także sama Fabryka.

Stocznia Cesarska w Gdańsku

Stocznia Cesarska, inwestycja powstająca na odradzającym się gdańskim Młodym Mieście, również opiera się na muralu, choć w nieco innej formie. Pierwszy zrealizowany projekt powstał przy współpracy z belgijskim artystą Strook’iem i przedstawia mural wykonany z… drewna. Nosi on nazwę „Obrońca” i jest nawiązaniem do dziedzictwa Młodego Miasta. - Historia i dziedzictwo dawnej stoczni to dla nas kluczowe akcenty, które będziemy chcieli podkreślać na jej terenie, a street art jest fantastyczną formą do ich przekazania. Mural Strook’a jest niezwykły: został stworzony z kawałków drewna, które artysta znalazł na naszym terenie, odrestaurował i stworzył z nich portret mężczyzny występującego w obronie praw człowieka. Każdy fragment drewna użytego do stworzenia "Obrońcy" był cichym świadkiem wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku – mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stoczni Cesarskiej.

Osiedle Stalowa 39 w Warszawie